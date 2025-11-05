Ultimatum ng Buong Sandatahang Lakas ng Iran laban sa Israel

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang pahayag na inilabas ng General Staff ng Armed Forces bilang paggunita sa ika-13 ng Aban, ipinahayag: Ang ika-13 ng Aban ay paalala ng mga kapana-panabik na pangyayari at ng paglikha ng mga batayan para sa tagumpay ng Rebolusyong Islamiko ng Iran.
Binanggit sa pahayag: Sa loob ng halos limang dekada, ang kaaway na Amerikano ay hindi tumigil sa anumang hakbang upang labagin ang mga karapatan ng sambayanang Iranian. Sa pagpapatuloy ng kanilang desperadong pagsisikap sa 12-araw na ipinataw na digmaan, sa pamamagitan ng hayagang pagsalakay sa teritoryo ng ating bansa at ng lantad at ganap na suporta sa walang-hiya at teroristikong pananakop ng rehimeng Zionista, ay lalo pang pinataas ang kamalayan ng sambayanang Iranian, pinalakas ang damdaming kontra-kaaway ng ating mahal na mamamayan, at inilantad ang lalim ng mga pakana, kaguluhan, at sabwatan ng kaaway.
Simbolismo ng 13 Aban — Paggunita sa Rebolusyon at Pagtutol sa Dayuhang Panghihimasok
Pangunahing Puntos: Ang pahayag ay inilabas sa okasyon ng 13 Aban, isang mahalagang araw sa kasaysayan ng Iran na sumasagisag sa paglaban sa imperyalismo at tagumpay ng Rebolusyong Islamiko.
Makabayang tono: Binibigyang-diin ng General Staff na ang 13 Aban ay hindi lamang alaala ng nakaraan kundi paalala ng patuloy na pakikibaka para sa kalayaan at soberanya.
Pag-uugnay sa kasalukuyan: Ginamit ang okasyon upang bigyang-konteksto ang mga kasalukuyang tensyon, partikular ang 12-araw na digmaan at ang papel ng Israel at Amerika sa mga insidente ng agresyon.
Pagsisi sa Amerika — 50 Taon ng Pagsuway sa Karapatan ng Iran
Pangunahing Puntos: Ayon sa pahayag, ang Estados Unidos ay patuloy na lumalabag sa karapatan ng Iran sa loob ng limang dekada.
Pagpapakita ng pattern: Inilalarawan ang Amerika bilang patuloy na tagasuporta ng mga agresibong hakbang ng Israel, kabilang ang mga pag-atake sa teritoryo ng Iran.
Pagpapalakas ng damdaming anti-Amerikano: Sa pamamagitan ng retorika, pinapalalim ang damdamin ng pagtutol sa dayuhang impluwensiya, na matagal nang bahagi ng diskursong rebolusyonaryo ng Iran.
Paglalantad sa Israel — Pagsuporta sa “Walang Hiya” na Pananakop
Pangunahing Puntos: Binatikos ng pahayag ang Israel bilang isang “teroristang rehimen” na walang pakundangan sa paglabag sa teritoryo ng Iran.
Paglalarawan ng Israel bilang agresor: Binanggit ang “walang hiya” at “lantad” na pagsalakay ng Israel, na sinasabing suportado ng Amerika.
Pagtaas ng kamalayan: Ayon sa pahayag, ang mga insidenteng ito ay nagpalalim sa kamalayan ng mamamayang Iranian at nagpatibay sa kanilang paninindigan laban sa mga kaaway.
Retorika ng Ultimatum — Pagpapakita ng Lakas at Babala
Pangunahing Puntos: Bagama’t hindi direktang binanggit ang mga hakbang na gagawin, ang tono ng pahayag ay nagpapahiwatig ng babala at kahandaan sa aksyon.
Ultimatum bilang estratehiya: Ang ganitong pahayag ay maaaring magsilbing pampulitikang presyon sa Israel at Amerika, lalo na sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon.
Pagpapalakas ng moral ng mamamayan: Sa pamamagitan ng matapang na retorika, pinapalakas ang moral ng mamamayan at ipinapakita ang determinasyon ng militar ng Iran.
Konteksto sa Rehiyon — Pagtaas ng Tension sa Gitnang Silangan
Pangunahing Puntos: Ang pahayag ay bahagi ng mas malawak na dinamika ng rehiyon, kung saan tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Iran, Israel, at mga kaalyado ng Kanluran.
Pagkakahanay ng mga alyansa: Sa gitna ng mga bagong ugnayan ng Iran sa Belarus, Russia, at China, ang pahayag ay maaaring bahagi ng pagpapakita ng bagong estratehikong kumpiyansa.
Pag-aambag sa retorikang panrehiyon: Kasabay ng mga pahayag mula sa Hezbollah, Hamas, at iba pang grupo, ang ultimatum ay nagpapakita ng sabayang retorika ng paglaban sa Zionismo.
Buod: Isang Pahayag ng Paninindigan, Paggunita, at Babala
Ang pahayag ng General Staff ng Armed Forces of Iran ay hindi lamang paggunita sa kasaysayan kundi isang matapang na deklarasyon ng paninindigan laban sa mga dayuhang agresor. Sa pamamagitan ng retorika ng ultimatum, ipinapakita ng Iran ang kahandaan nitong ipagtanggol ang soberanya, palalimin ang damdaming makabayan, at ipakita sa mundo na hindi ito magpapasakop sa presyon ng Kanluran.
