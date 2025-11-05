+ Video Ang pagbubukas ng Grand Ehiptong Museum sa tabi ng mga piramide ng Giza sa Cairo

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang pagbubukas ng Grand Ehiptong Museum sa tabi ng mga piramide ng Giza sa Cairo ay isang makasaysayang hakbang na hindi lamang nagpapakita ng 7,000 taong kasaysayan ng Egypt, kundi nagpapahiwatig din ng bagong pananaw sa pambansang identidad, turismo, at pandaigdigang kultura.
Isang Siglong Paghihintay — Simbolismo ng Pagbubukas
Matapos ang mahigit 100 taon ng paghihintay, sa wakas ay binuksan na ng Egypt ang Grand Egyptian Museum (GEM) sa Giza noong Nobyembre 1, 2025. Itinuturing ito bilang pinakamalaking museo ng arkeolohiya sa buong mundo na nakatuon sa isang sibilisasyon.
Lokasyon: Matatagpuan lamang 2 kilometro mula sa mga piramide ng Giza, ang GEM ay idinisenyo upang maging bahagi ng tanawin ng sinaunang kabihasnan, tinaguriang “ika-apat na piramide” dahil sa hugis nitong tatsulok.
Saklaw: May 500,000 metro kuwadrado ng lugar, kabilang ang 24,000 metro kuwadrado ng permanenteng exhibition space.
Kayamanan ng Sinaunang Egypt — Mula kay Tutankhamun hanggang Khufu
Ang GEM ay tahanan ng mahigit 100,000 artefact, kabilang ang buong koleksyon mula sa libingan ni Tutankhamun — mula sa kanyang gintong maskara, trono, karwahe, hanggang sa mga personal na gamit.
Tampok na eksibit: Isa sa mga pinakapinag-uusapan ay ang Khufu Solar Boat, isang sinaunang bangka na pinaniniwalaang gagamitin ng hari sa kabilang buhay.
Pagkakaayos: Ang mga eksibit ay nakaayos ayon sa 30 dinastiya ng mga paraon, na nagpapakita ng ebolusyon ng relihiyon, sining, agham, at pamahalaan sa loob ng milenyo.
Pandaigdigang Epekto — Turismo, Ekonomiya, at Diplomasiya
Ang pagbubukas ng GEM ay inaasahang magdudulot ng 5 milyong bisita kada taon, na magpapalakas sa turismo at ekonomiya ng Egypt.
Ceremony: Dinaluhan ng mahigit 70 bansa, tampok ang drone light show na nagpakita ng mga diyos at piramide sa kalangitan.
Diplomatikong mensahe: Ipinapakita ng GEM ang kakayahan ng Egypt na pagsamahin ang makasaysayang pamana at makabagong arkitektura, bilang simbolo ng pambansang pagbangon.
Pagsusuri sa Disenyo at Layunin
Ang disenyo ng GEM ay gawa ng Heneghan Peng Architects mula Ireland, na naglalayong lumikha ng isang kontemporaryong espasyo para sa sinaunang kabihasnan.
Layunin: Hindi lamang ito museo, kundi isang sentro ng pananaliksik, edukasyon, at kultura.
Pagkakakonekta: May bagong tourist walkway na nag-uugnay sa GEM at sa mga piramide, na nagpapadali sa pagbisita at pag-unawa sa kabuuang tanawin ng Giza.
Buod: Isang Monumento ng Alaala at Pag-asa
Ang Grand Egyptian Museum ay higit pa sa isang gusali — ito ay isang tagpuan ng nakaraan at hinaharap. Sa pagbubukas nito, muling ipinapakita ng Egypt ang kanyang papel bilang tagapangalaga ng isa sa pinakamatandang sibilisasyon sa mundo, habang binubuksan ang pinto sa global na diyalogo, turismo, at edukasyon.
