Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang Russian Kamov Ka-226 helicopter ang bumagsak malapit sa Dagat Caspian noong Nobyembre 7, 2025, na nagresulta sa pagkamatay ng limang katao, kabilang ang apat na opisyal mula sa industriya ng depensang militar ng Russia.
Detalye ng Insidente
Uri ng sasakyang panghimpapawid: Kamov Ka-226, isang light utility helicopter na ginagamit sa mga misyon ng transportasyon at surveillance.
Pag-aari ng: Kizlyar Electromechanical Plant (KEMZ), isang kompanyang gumagawa ng mga sistema para sa mga fighter jet ng Russia.
Lugar ng pagbagsak: Malapit sa nayon ng Achi-Su sa Karabudakhkent district, Dagestan, sa baybayin ng Dagat Caspian.
Bilang ng sakay: 7 katao; 5 ang nasawi, kabilang ang 4 na senior executive ng KEMZ.
Sanhi at Imbestigasyon
Ayon sa mga ulat, naputol ang buntot ng helicopter habang nasa ere, dahilan upang mawalan ito ng kontrol.
Isang dramatic na video ang nagpakita ng helicopter na humiwalay sa katawan, lumutang sa ere, at saka bumagsak na may kasamang apoy.
Federal Air Transport Agency ng Russia ay nagdeklara ng insidente bilang isang “trahedya” at nagsimula na ng opisyal na imbestigasyon upang tukuyin ang sanhi ng aksidente.
Konteksto at Epekto
Ang KEMZ ay kasalukuyang nasasailalim sa mga parusa ng U.S. at EU dahil sa papel nito sa paggawa ng mga sistemang militar para sa Russia.
Ang insidente ay nagdulot ng pagkawasak ng isang gusali sa baybayin, at nagbigay-diin sa mga panganib ng paggamit ng mga lumang o overloaded na aircraft sa mga sensitibong misyon.
Sa gitna ng digmaan sa Ukraine, ang pagbagsak ng helicopter ay maaaring magdulot ng pagkabahala sa kakayahan ng Russia sa logistics at seguridad ng mga tauhan nito.
Konklusyon
Ang pagbagsak ng Kamov Ka-226 ay isang malubhang trahedya na hindi lamang nagdulot ng pagkawala ng buhay kundi nagbukas din ng mga tanong ukol sa kaligtasan ng mga sasakyang panghimpapawid ng Russia, lalo na sa mga lugar na may estratehikong kahalagahan tulad ng Dagat Caspian.
