Isang insidente sa isang restawran sa Espanya ang naging viral matapos paalisin ng may-ari + Video

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang insidente sa isang restawran sa Espanya ang naging viral matapos paalisin ng may-ari, isang lalaking may lahing Lebanese, ang mga Israeli na customer habang sumisigaw ng mga pro-Palestinian at pro-Hezbollah na slogan.
Ano ang Nangyari?
Ayon sa mga ulat, si Samir Salim, isang Lebanese na may-ari ng restawran sa lungsod ng Vigo, hilagang Espanya, ay paalisin ang walong Israeli na customer matapos matukoy ang kanilang nasyonalidad.
Sa isang video na kumalat sa social media, makikita si Salim na inaalis ang menu mula sa mesa ng mga bisita at sumisigaw ng:
“Lumayas kayo rito! Mga mamamatay-tao ng mga Palestino! Mabuhay ang Palestina! Labayk ya Nasrallah!”
Ang insidente ay naganap sa gitna ng tumitinding tensyon sa Gaza at lumalawak na protesta sa buong Europa laban sa mga aksyon ng Israel.
Reaksyon at Imbestigasyon
Pulisya ng Vigo ay naglunsad ng imbestigasyon sa posibleng hate crime, matapos ireklamo ng mga Israeli ang insidente sa mga awtoridad.
Ang insidente ay nag-udyok ng pambansang diskurso sa Espanya tungkol sa kalayaan sa pagpapahayag, diskriminasyon, at epekto ng digmaan sa Gaza sa diaspora communities.
Ayon sa ilang ulat, ang mga Israeli ay nakaupo na at umiinom ng inumin bago sila pinaalis, at wala raw silang ginawang provokasyon.
Mas Malawak na Konteksto
Ang insidente ay sumasalamin sa tumataas na tensyon sa Europa kaugnay ng digmaan sa Gaza, kung saan maraming mamamayan ang nagpapahayag ng pakikiisa sa mga Palestino.
Sa kabilang banda, nag-aalala ang mga Jewish at Israeli communities sa Europa sa pagtaas ng mga insidente ng antisemitismo at diskriminasyon.
Konklusyon
Ang insidente sa Vigo ay hindi lamang isang lokal na kontrobersya kundi bahagi ng mas malawak na epekto ng digmaan sa Gaza sa mga diaspora communities sa Europa. Habang ipinaglalaban ng ilan ang karapatang magprotesta, nananatiling hamon ang pagtitiyak na hindi ito mauuwi sa diskriminasyon o karahasan.
