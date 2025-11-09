Hindi bababa sa walong bansa—kabilang ang Turkey, Slovenia, Lithuania, Norway, Switzerland, Ireland, Italy, at Canada—ang nagpahayag ng kahandaang are

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Hindi bababa sa walong bansa—kabilang ang Turkey, Slovenia, Lithuania, Norway, Switzerland, Ireland, Italy, at Canada—ang nagpahayag ng kahandaang arestuhin si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kung siya ay pumasok sa kanilang teritoryo, kaugnay ng mga akusasyon ng genocide at war crimes sa Gaza.
Legal na Batayan: ICC Arrest Warrant
Noong Nobyembre 2024, ang International Criminal Court (ICC) ay naglabas ng arrest warrant laban kay Netanyahu, dating Defense Minister Yoav Gallant, at ilang opisyal ng Hamas, dahil sa mga krimen laban sa sangkatauhan kaugnay ng digmaan sa Gaza.
Bilang mga signatory sa Rome Statute, ang 124 bansa kabilang ang mga nabanggit ay obligadong arestuhin ang sinumang may warrant mula sa ICC kung sila ay pumasok sa kanilang teritoryo.
Turkey: Aktibong Pagsasakdal
Noong Nobyembre 7, 2025, ang Istanbul Chief Public Prosecutor’s Office ay naglabas ng arrest warrants laban sa 37 Israeli officials, kabilang si Netanyahu, sa kasong genocide at crimes against humanity.
Ayon sa ulat, ang mga akusasyon ay kaugnay ng sistematikong pag-atake sa Gaza at sa Global Sumud Flotilla, isang humanitarian convoy na pinaniniwalaang tinarget ng Israel.
Reaksyon ng Iba Pang Bansa
Ireland, Norway, Switzerland, at Canada ay nagpahayag ng pagsunod sa ICC mandate, at handang arestuhin si Netanyahu kung siya ay bumisita sa kanilang bansa.
Italy at Slovenia, bagaman may ugnayang diplomatiko sa Israel, ay nagpahayag ng legal na obligasyon na sundin ang ICC kung sakaling dumating ang pagkakataon.
Lithuania, bilang miyembro ng EU at ICC, ay nagpahayag ng suporta sa mga hakbang para sa accountability sa Gaza.
Pagsusuri: Politika, Hustisya, at Diplomasiya
Diplomatikong Epekto: Ang mga hakbang na ito ay nagpapalalim ng pagkakahiwalay ng Israel sa ilang bahagi ng Europa at Global South, habang pinapalakas ang panawagan para sa accountability.
Pagkakahati sa Kanluran: Habang ang ilang bansa tulad ng U.S. ay hindi miyembro ng ICC at tinutulan ang warrant, ang mga bansang Europeo ay nahahati sa pagitan ng suporta sa Israel at pagsunod sa batas internasyonal.
Simbolikong Bigat: Kahit hindi pa naisasakatuparan ang warrant, ang pagkakaroon ng legal na banta sa paglalakbay ni Netanyahu ay isang makapangyarihang pahayag ng pandaigdigang pagkondena.
Konklusyon
Ang pagdeklara ng kahandaan ng walong bansa na arestuhin si Netanyahu ay isang makasaysayang hakbang sa pandaigdigang hustisya. Sa gitna ng patuloy na digmaan sa Gaza, ito ay nagpapakita ng lumalawak na panawagan para sa pananagutan sa mga krimen ng digmaan, at maaaring magbago ng takbo ng diplomatikong relasyon sa pagitan ng Israel at ng mundo.
Sources:
Mehr News – Turkey issues arrest warrants for Netanyahu
Newsweek – Countries that will comply with ICC
Middle East Eye – Full list of 124 countries
Daily Mail – ICC warrant implications
