Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang mga kamakailang kilos-protesta ng mga ekstremistang grupo sa Zaynabiya, sa Damascus ay nagdulot ng matinding pagkondena mula sa lokal na komunidad at mga institusyon, na naninindigan para sa karapatan ng mga Shia na mamuhay nang ligtas at mapayapa.
Insidente ng Panliligalig sa Zaynabiya, Damascus
Ayon sa mga ulat at video na lumaganap sa social media, mga kasapi ng grupong Takfiri na kaalyado ng Hay’at Tahrir al-Sham (HTS)—isang kilalang ekstremistang organisasyon sa Syria—ay nagsagawa ng organisadong demonstrasyon sa Zaynabiya, isang lugar sa Damascus na kilala sa malaking populasyon ng mga Shia Muslim.
Sumakay sa mga motorsiklo at nagmartsa sa mga lansangan, ang mga kalahok ay sumigaw ng mga mapanirang slogan laban sa mga Shia.
Nanawagan sila sa pagsasara ng mga Hussainiya (mga Shia religious centers) at pagpapaalis sa mga Shia mula sa lugar.
Reaksyon ng Lipunan at mga Institusyon
Ang mga kilos na ito ay mahigpit na kinondena ng mga lokal na mamamayan at mga institusyong panrelihiyon at sibiko. Ayon sa mga pahayag:
Ipinagtanggol ng mga lokal ang karapatan ng mga Shia na mamuhay nang ligtas at magsagawa ng kanilang mga panrelihiyong gawain.
Binibigyang-diin ng mga tagapagsalita ng komunidad na ang mga ganitong kilos ay hindi lamang pananakot kundi tahasang paglabag sa karapatang pantao at relihiyosong kalayaan.
Konteksto at Mas Malawak na Impluwensiya
Ang Zaynabiya ay isang mahalagang lugar para sa mga Shia dahil sa presensiya ng dambana ni Sayyida Zaynab, apo ni Propeta Muhammad. Sa mga nakaraang taon, ito ay naging target ng mga ekstremistang grupo dahil sa simbolikong kahalagahan nito.
Ang Hay’at Tahrir al-Sham, na dating kilala bilang al-Nusra Front, ay may kasaysayan ng karahasan laban sa mga minoryang relihiyoso, partikular sa mga Shia.
Ang mga ganitong insidente ay nagpapalala sa tensyon sa pagitan ng mga sekta at naglalagay sa panganib ang mga sibilyan sa mga lugar na tulad ng Zaynabiya.
Panawagan para sa Aksyon
Sa harap ng mga pangyayaring ito, nananawagan ang mga tagapagtanggol ng karapatang pantao at mga lider ng relihiyon para sa:
Agarang aksyon ng mga awtoridad ng Syrian government upang maprotektahan ang mga mamamayan sa Zaynabiya.
Pananagutin ang mga responsable sa panliligalig at pagbabanta.
Pagkilos ng internasyonal na komunidad upang pigilan ang paglaganap ng sektaryanismo at ekstremismo sa rehiyon.
Ang insidenteng ito ay paalala ng patuloy na banta ng ekstremismo sa mga komunidad na nais lamang mamuhay nang mapayapa. Sa kabila ng mga pagsubok, nananatiling matatag ang paninindigan ng mga Shia sa kanilang karapatan sa pananampalataya at kaligtasan.
