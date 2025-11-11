Armadong Sagupaan sa Kirkuk: Dalawang Pulis Patay + Video

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ayon sa mga ulat ng balita, isang insidente ng barilan ang naganap sa lungsod ng Kirkuk ilang oras bago magsimula ang botohan para sa halalan sa parliyamento ng Iraq.
• Dalawang miyembro ng pwersang panseguridad ng Iraq ang napatay sa insidente.
• Nagsimula ang sagupaan nang isang armadong grupong Kurdish ang namaril sa isang pagtitipon ng mga Turkmen na may kaugnayan sa halalan.
• Habang tumitindi ang palitan ng putok, pumasok ang mga pwersang panseguridad upang kontrolin ang sitwasyon.
Ang Kirkuk ay isang lungsod na may halo-halong populasyon ng mga Kurd, Turkmen, at Arab, at matagal nang sentro ng tensyon sa etniko at pulitika. Ang insidenteng ito ay maaaring makaapekto sa partisipasyon ng mga botante at sa kabuuang seguridad ng halalan sa rehiyon.
