Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa mga ulat ng balita, isang bagong paglabag ang isinagawa ng militar ng Israel sa teritoryo ng Syria. Batay sa mga ulat:
• Humigit-kumulang 50 sundalong Israeli, na sinusuportahan ng mga helicopter at drone, ay pumasok sa bayan ng Jabata al-Khashab sa lalawigan ng Quneitra.
• Ayon sa mga lokal na mapagkukunan, pinalakas ng Israel ang mga pag-atake nito sa mga imprastruktura at pasilidad militar ng Syria, lalo na matapos ang paghina ng pamahalaan ng Syria sa mga nakaraang buwan.
• Ilang ulat ang nagsasabing ilang beses nang tinarget ng Israel ang mga posisyon ng hukbong Syrian, bilang bahagi ng estratehikong presyon sa rehiyon.
Ang insidenteng ito ay nagpapataas ng tensyon sa hangganan ng Syria at Israel, at maaaring magdulot ng mas malawak na epekto sa seguridad ng rehiyon. Patuloy na binabantayan ng mga internasyonal na tagamasid ang sitwasyon sa Quneitra.
