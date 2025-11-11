Pormal na Reklamo ng Iran sa Geneva

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Mariing kinondena ng Iran ang mga pahayag ng mga opisyal ng Estados Unidos tungkol sa muling pagsasagawa ng mga nuclear test, na tinuturing nitong paglabag sa internasyonal na batas at banta sa pandaigdigang kapayapaan.
Sa isang liham na ipinadala ng Iranian Ambassador sa Geneva sa Chairperson at Secretary-General ng Conference on Disarmament, binigyang-diin ng Iran na:
• Ang mga pahayag ng U.S. tungkol sa muling pagsasagawa ng nuclear weapons testing ay labag sa Vienna Convention on the Law of Treaties (1969) at sa customary international law.
• Ang ganitong mga pahayag ay nagpapahina sa Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) at sa Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT).
• Nagpapalala ito sa kompetisyon sa armas at naglalagay sa panganib ang pandaigdigang kapayapaan at seguridad.
Konteksto ng Pahayag ng U.S.
Ayon sa ulat ng Al Jazeera, si Pangulong Donald Trump ay nagpahayag ng intensyon na muling isagawa ang nuclear testing bilang bahagi ng kanyang estratehiya sa seguridad. Tinawag ito ng Iran na:
Dagdag pa rito, ayon sa GlobalSecurity.org, nanawagan ang Iran sa United Nations Security Council na magpulong agad upang talakayin ang banta ng naturang pahayag.
Legal at Diplomatic na Implikasyon
Ang posisyon ng Iran ay nakabatay sa mga sumusunod:
• Ang NPT ay isang kasunduan na naglalayong pigilan ang pagkalat ng mga armas nuklear, at ang CTBT ay nagbabawal sa lahat ng uri ng nuclear testing.
• Ang muling pagsasagawa ng nuclear tests ay maaaring magdulot ng domino effect, kung saan ang ibang bansa ay maaaring magsimula ring mag-armas.
• Ang ganitong hakbang ay sumasalungat sa mga prinsipyo ng disarmament at non-proliferation, na matagal nang itinataguyod sa mga pandaigdigang forum.
Konklusyon
Ang protesta ng Iran ay isang malinaw na panawagan para sa responsableng pag-uugali sa larangan ng seguridad at armas nuklear. Sa harap ng mga pahayag mula sa U.S., naninindigan ang Iran na ang kapayapaan at pandaigdigang batas ay hindi dapat isantabi sa ngalan ng estratehikong kapangyarihan.
