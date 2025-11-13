Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang halalan sa Iraq noong 2025 ay isinagawa sa gitna ng mga hamon sa seguridad, ekonomiya, at presyur mula sa rehiyon at pandaigdigang komunidad. Gayunpaman, ang mataas na partisipasyon ng mamamayan ay nagpadala ng malinaw na mensahe para sa panloob na katatagan, pagkakaisa sa pambansang pagpapasya, at pagpapalakas ng sentral na pamahalaan sa mga ugnayang panrehiyon at internasyonal.
Ayon sa ulat ng International AhlulBayt News Agency (ABNA), ang halalang ito ay isa sa pinakamahalagang yugto ng pampulitikang pagbabago sa nakalipas na dalawang dekada. Mahigit 56% ng mga kwalipikadong botante ang lumahok, mas mataas ng 14% kumpara sa halalan noong 2021, na nagpapakita ng pagbabalik ng tiwala sa demokratikong proseso at mga institusyong opisyal.
Pagkabigo ng Panawagan sa Boykot mula sa Kilusang Sadr
Isa sa mga tampok ng halalan ay ang panawagan sa boykot mula kay Muqtada al-Sadr at sa kanyang kilusan. Bagaman hinikayat ang mga tagasuporta na huwag bumoto, lumahok pa rin ang higit sa 55% ng mga botante, na nagpapakita ng pagtanggi sa panawagan at pagpili sa demokratikong landas. Itinuturing ng mga tagamasid ang kabiguang ito bilang simbolo ng pagbabalik ng papel ng mamamayan sa pampulitikang pagpapasya.
Pangunguna ng mga Shiite Coalition at Pagbabago ng Balanseng Pampulitika
Ayon sa mga paunang resulta, nanguna ang koalisyong "Idarat al-Dawla" sa pamumuno ni Mohammed Shia al-Sudani. Sinundan ito ng "Dawlat al-Qanun" ni Nouri al-Maliki (32 upuan), "Al-Sadiqun" ni Qais Khazali (11 upuan), at ang Badr Organization ni Hadi al-Amiri. Pinagtibay ng mga resulta ang dominasyon ng mga Shiite na kaalyado ng pamahalaan sa bagong parlamento.
Pagpapatibay ng Diskursong "Makapangyarihan at Nagkakaisang Pamahalaan"
Ang tagumpay ng mga kaalyado ni al-Sudani ay nagpapalakas sa diskursong ito, na nagbibigay-daan sa mas organisadong pambansang pagpapasya, rekonstruksiyon ng ekonomiya, reporma sa serbisyong publiko, at mas mahusay na pamamahala ng ugnayang panrehiyon.
Seguridad at Papel ng Lokal na Puwersa
Ang mataas na partisipasyon ay nagpapalakas sa estruktura ng panloob na seguridad. Ang mga lokal na boluntaryong puwersa ay may mas matibay na suporta. Kailangang tiyakin ng susunod na pamahalaan ang legal na mekanismo para sa koordinasyon ng mga puwersang opisyal at lokal, habang pinapanatili ang monopolyo ng armas sa pamahalaan.
Panrehiyong Perspektibo: Pagpapatatag ng Baghdad–Tehran Axis at Pagbawas ng Impluwensiya ng Amerika
Ang tagumpay ng mga pro-gobyernong kilusan ay inaasahang magpapatatag sa ugnayan ng Baghdad at Tehran, habang nababawasan ang direktang impluwensiya ng mga dayuhang aktor gaya ng Amerika. Maaaring itaguyod ng pamahalaan ang balanseng patakarang panlabas—pagbawas ng tensyon sa Kanluran habang pinapanatili ang estratehikong kalayaan ng Iraq.
Hinaharap ng Iraq Pagkatapos ng Halalan
Ang halalan ay hindi lamang nagpapatibay sa demokrasya kundi nagpapalinaw rin sa landas ng pambansang pagpapasya at panloob na balanse ng kapangyarihan. Sa likod ng suporta ng mamamayan, may kakayahan ang Iraq na isulong ang mga reporma sa ekonomiya at seguridad, kontrolin ang mga banta, at palakasin ang katatagan ng bansa.
