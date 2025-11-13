Pagbisita ni Ahmad Al-Sharaa kay Donald Trump: Isang Makasaysayang Hakbang sa Relasyong Panrehiyon

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Si Tom Barrack, ang Espesyal na Sugo ng Amerika sa Syria, ay nagbahagi ng mga detalye tungkol sa makasaysayang pagbisita ni Pangulong Ahmad Al-Sharaa ng Syria kay Pangulong Donald Trump sa White House. Ayon sa kanya, ito ay isang mahalagang sandali sa relasyong panrehiyon na nagbunga ng mahahalagang kasunduan.
Ang pagbisita, na naganap noong nakaraang linggo, ay ang kauna-unahang opisyal na pagbisita ng isang pangulo ng Syria sa White House mula noong makamit ng bansa ang kalayaan noong 1946. Tinawag ito ni Barrack na isang “makasaysayang pagbabago” tungo sa paglabas ng Syria mula sa pag-iisa at pagpasok sa aktibong pakikilahok sa rehiyon.
Ayon kay Barrack, ipinahayag ni Trump ang intensyon na alisin ang lahat ng parusa ng Amerika laban sa Syria upang bigyang-daan ang muling pagbangon at pakikipag-ugnayan. Sa parehong pulong, nangako si Pangulong Sharaa na sasali ang Syria sa pandaigdigang koalisyon laban sa ISIS at makikipagtulungan sa paglaban sa terorismo.
Isiniwalat din ni Barrack ang tungkol sa isang tatlong-panig na pagpupulong kasama ang mga kalihim ng ugnayang panlabas ng Amerika, Turkey, at Syria. Sa pulong na ito, tinalakay ang bagong yugto ng kooperasyong pang-ekonomiya, pangdepensa, at sibiko ng Syria sa Turkey at Israel. Binanggit din ang integrasyon ng Syrian Democratic Forces sa bagong estruktura ng pamahalaan at ang pagpapalakas ng tigil-putukan sa pagitan ng Israel at Hamas.
Pinuri ni Barrack ang papel ng Turkey sa prosesong ito at binanggit ang koalisyon ng Qatar, Saudi Arabia, at Turkey bilang mahalagang salik sa pagbabalik ng Syria sa kanyang posisyon sa rehiyon.
Sa pagtatapos, nanawagan si Barrack sa Kongreso ng Amerika na tuluyang alisin ang Caesar Act upang mabigyan ang bagong pamahalaan ng Syria ng pagkakataong buhayin ang ekonomiya at makamit ng mga mamamayan at karatig-bansa ang kapayapaan at kaunlaran.
