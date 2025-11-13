Pahayag ni Pangulong Joseph Aoun: Pangulo ng Lebanon: Naghihintay Kami ng Tugon mula sa Israel para sa Pagsisimula ng Negosasyon?

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Diplomasya sa Israel: Ipinahayag ni Pangulong Aoun na ang Lebanon ay naghihintay ng tugon mula sa Israel upang simulan ang negosasyon. Naninindigan ang pamahalaan sa diplomasya bilang tanging landas tungo sa mga layunin ng bansa.
Halalan sa Takdang Panahon: Tiniyak niya, kasama ang Punong Ministro at Tagapagsalita ng Parlamento, ang kanilang paninindigan na isagawa ang halalan sa itinakdang petsa.
Isyu sa Hezbollah: Mariing itinanggi ni Aoun ang mga paratang na may presensiya ang Hezbollah sa timog ng Ilog Litani, at iginiit na ang Lebanese Armed Forces ang may kontrol sa lugar.
Malawak na Konteksto at Komentaryo
1. Diplomasya sa Gitna ng Tension
Ang pahayag ni Aoun ay sumasalamin sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Lebanon at Israel, lalo na sa mga isyu ng hangganan at seguridad. Sa kabila ng mga insidente ng sagupaan sa timog Lebanon, ang paninindigan ng pamahalaan sa diplomasya ay nagpapakita ng kagustuhang iwasan ang eskalasyon at itaguyod ang katatagan sa rehiyon.
2. Pagpapatibay ng Proseso Demokratiko
Ang pagtutok sa pagsasagawa ng halalan sa tamang panahon ay mahalaga sa pagpapanatili ng demokratikong integridad ng Lebanon. Sa isang bansang may kasaysayan ng pampulitikang kaguluhan at krisis pampinansyal, ang regular na halalan ay simbolo ng pagpapatuloy ng institusyonal na pamahalaan.
3. Hezbollah at Pambansang Soberanya
Ang pagtanggi ni Aoun sa presensiya ng Hezbollah sa timog ay may layuning ipakita sa pandaigdigang komunidad na ang estado pa rin ang may pangunahing kontrol sa seguridad. Gayunpaman, sa realidad ng pulitika sa Lebanon, ang Hezbollah ay may makapangyarihang papel sa militar at pulitika, kaya’t ang ganitong pahayag ay maaaring bahagi ng mas malawak na estratehiya upang mapanatili ang balanse sa loob at labas ng bansa.
4. Pagkakataon para sa Rehiyonal na Diyalogo
Ang pagbubukas sa negosasyon sa Israel ay maaaring magbigay-daan sa mga usaping tulad ng delimitasyon ng maritime borders, na may kaugnayan sa mga reserbang gas sa Mediterranean. Ito ay may potensyal na magbukas ng bagong kabanata sa ugnayang panrehiyon, lalo na kung maisasakatuparan ito sa ilalim ng internasyonal na pangangasiwa.
