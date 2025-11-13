Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Kritika sa Panukalang "Demilitarized Zone": Tinuligsa ni Rafi Madayan ang mungkahing lumikha ng isang rehiyong walang armas sa timog Lebanon, na aniya'y bahagi ng estratehiya ng Israel upang ipataw ang mga bagong kasunduang pangseguridad sa Lebanon.
Pag-uugnay sa Patakaran ni Netanyahu: Ayon sa kanya, ang patakaran ni Netanyahu ay nakatuon sa preemptive war laban sa mga puwersa ng resistensya sa Lebanon, na layong ipilit ang isang kasunduan na kahalintulad ng "Kasunduan ng Mayo 17".
Detalye ng Panukala: Ang mungkahi, na inilathala noong Setyembre 3, 2024 sa Middle East Forum Observer, ay nagmumungkahi ng mga demilitarized zone na babantayan ng mga drone at puwersang internasyonal. Hindi papayagan ang hukbong sandatahan ng Lebanon sa lugar—tanging lokal na pulisya ang maaaring naroon.
Malawak na Konteksto at Komentaryo
1. Kasaysayan ng Tension sa Timog Lebanon
Ang timog Lebanon ay matagal nang sentro ng tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Ang mungkahing demilitarized zone ay tila muling bumubuhay sa mga ideya ng kontrol at paghihigpit sa puwersang Lebanese, na matagal nang tinutulan ng mga lokal na lider at grupong resistensya.
2. Kasunduan ng Mayo 17: Isang Kontrobersyal na Alaala
Ang tinutukoy ni Madayan na "Kasunduan ng Mayo 17" ay isang kasunduan sa pagitan ng Lebanon at Israel noong 1983, na kalaunan ay tinanggihan ng Lebanon dahil sa matinding pagtutol mula sa publiko at mga partidong pulitikal. Ang pagbanggit dito ay nagpapahiwatig ng takot na ang kasalukuyang mungkahi ay maaaring magbunga ng katulad na dominasyon ng Israel sa mga usaping panseguridad ng Lebanon.
3. Pagkiling sa Panrehiyong Dominasyon
Ang mungkahing kontrol ng mga drone at puwersang internasyonal ay maaaring tingnan bilang pagtatangka ng mga panlabas na aktor na limitahan ang soberanya ng Lebanon sa sarili nitong teritoryo. Ang pagbubukod sa hukbong sandatahan ng Lebanon ay maaaring magdulot ng kahinaan sa pambansang seguridad at magbigay-daan sa panlabas na impluwensiya.
4. Diplomasya vs. Seguridad
Habang ang pamahalaan ng Lebanon ay naninindigan sa diplomasya (gaya ng pahayag ni Pangulong Aoun), ang mga mungkahing tulad nito ay nagpapakita ng mga hamon sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Ang mga analyst tulad ni Madayan ay nagbababala na ang mga panukalang ito ay hindi neutral, kundi may layuning pampulitika na pabor sa Israel.
