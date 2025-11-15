Pagkasugat ng Ilang mga Sibilyan sa Pag-atakeng Missile sa Damascus

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ilang sibilyan ang nasugatan sa isang pag-atake sa Damascus, kabisera ng Syria. Ang pag-atake ay isinagawa sa pamamagitan ng pagpapaputok ng dalawang misil na "Katyusha" mula sa paligid ng lungsod patungo sa mga tirahang lugar sa distrito ng Al-Mazzeh at mga kalapit na lugar.
Bukod sa mga nasugatan, nagdulot din ang insidente ng pinsalang materyal sa lugar ng insidente.
Iniulat ng Departamento ng Impormasyon at Komunikasyon ng Ministri ng Depensa ng Syria sa ahensiyang SANA na nagsimula na ang imbestigasyon sa insidente sa pakikipagtulungan ng Ministri ng Panloob. Patuloy ang pangangalap ng ebidensya, pagtukoy sa direksyon ng mga misil, at pagkilala sa pinagmulan ng pagpapaputok.
Binigyang-diin ng nasabing ministeryo na hindi sila magpapabaya sa pagtugis sa mga responsable sa krimeng ito, at magsasagawa ng mga hakbang upang pigilan ang sinumang indibidwal o grupo na nagbabanta sa seguridad ng kabisera at sa buhay at kapayapaan ng mamamayang Syrian.
…………..
328
Your Comment