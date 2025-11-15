Ang babala ni Abdullah Sabri ay nagpapahiwatig ng lumalalim na alalahanin sa posibleng epekto ng alyansa ng Saudi Arabia sa Estados Unidos at Israel s

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Si Abdullah Sabri, isang diplomat at politiko mula Yemen, ay nagbabala na ang lumalapit na ugnayan ng Saudi Arabia sa Amerika at Israel ay maaaring magdulot ng malubhang banta sa kapayapaan ng Yemen at sa katatagan ng rehiyon ng Gitnang Silangan.
Ayon sa kanya, ang mga kasunduang pangseguridad sa pagitan ng Riyadh at Washington ay hindi magdudulot ng seguridad kundi magpapalala ng tensyon at agresyon.
Malalim na Pagsusuri
1. Geopolitikal na Konteksto
Ang Saudi Arabia ay matagal nang kaalyado ng Estados Unidos, lalo na sa larangan ng enerhiya at seguridad.
Kamakailan, may mga ulat ng paglapit ng Riyadh sa Israel, kabilang ang mga lihim na pag-uusap ukol sa normalisasyon ng relasyon.
Para sa mga bansang gaya ng Yemen, na may kasaysayan ng digmaan at panlabas na interbensyon, ang ganitong mga alyansa ay maaaring magdulot ng paglala ng mga tensyon, lalo na kung ito’y nauugnay sa operasyong militar o panghihimasok.
2. Epekto sa Yemen
Mula pa noong 2015, ang Yemen ay nasa gitna ng isang malawakang digmaan kung saan ang Saudi-led coalition ay sangkot sa mga pambobomba at blockade.
Ang paglapit ng Saudi Arabia sa Israel, na itinuturing ng maraming Yemeni bilang kaaway ng mga Arabong Muslim, ay maaaring magpalalim ng galit at oposisyon sa loob ng Yemen.
May ulat pa nga ng pagkakabunyag ng isang network ng espyang Amerikano-Israel-Saudi sa loob ng Yemen, na lalong nagpapalala sa suspetsa ng mga lokal.
3. Diplomatikong Babala
- Ang babala ni Sabri ay hindi lamang ukol sa militar kundi sa moral at ideolohikal na implikasyon ng pakikipag-ugnayan sa Israel.
Binibigyang-diin niya na ang ganitong hakbang ay lumalabag sa karapatang pantao at naglalagay sa panganib ang kapayapaan, hindi lamang sa Yemen kundi sa buong rehiyon ng Gitnang Silangan.
4. Posisyon ng Yemen
Ang pamahalaan ng Yemen, lalo na ang mga grupong anti-Saudi, ay mahigpit na tumututol sa anumang ugnayan sa Israel.
Ang kanilang paninindigan ay nakaugat sa solidaridad sa Palestine at sa pagtutol sa dayuhang interbensyon.
Konklusyon
Ang babala ni Abdullah Sabri ay isang malakas na pahayag ng pagtutol sa geopolitikal na pagbabago sa rehiyon. Ipinapakita nito ang pag-aalala ng mga lokal na lider sa Yemen sa posibleng epekto ng mga bagong alyansa sa kanilang bansa at sa mas malawak na rehiyon. Sa gitna ng patuloy na kaguluhan, ang ganitong mga babala ay mahalagang pakinggan upang maiwasan ang karagdagang digmaan at destabilization.
Sources: Javan Online – Babala ng Sana’a sa Saudi Arabia
