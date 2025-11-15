Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Si Zahra Ershadi, Assistant Minister at Direktor-Heneral para sa mga usapin sa Amerika sa Ministri ng Ugnayang Panlabas ng Iran, ay mariing itinanggi ang mga paratang ng pinuno ng Canadian Security Intelligence Service laban sa Iran. Tinawag niya itong ganap na walang batayan at gawa-gawa.
Mga Pangunahing Punto:
Pagkondena sa Canada: Kinondena ni Ershadi ang patuloy na suporta ng Canada sa rehimeng Zionista ng Israel, at tinawag itong “pakikipagsabwatan sa mga krimen laban sa mamamayang Palestino.”
Paglilihis ng Isyu: Ayon sa kanya, ang mga paratang ng Canada ay isang taktika upang ilihis ang pansin ng publiko mula sa mga paglabag ng Israel sa batas sa rehiyon ng Kanlurang Asya.
Serbisyong Konsular: Pinuna rin niya ang mga hadlang ng pamahalaan ng Canada sa pagbibigay ng serbisyong konsular sa mga Iranian na naninirahan sa bansa, at nanawagan ng pagbabago sa mga patakaran ng Ottawa.
Malalim na Pagsusuri
1. Diplomatikong Tension
Ang relasyong Iran-Canada ay matagal nang may tensyon, lalo na sa mga isyung may kaugnayan sa karapatang pantao, seguridad, at ugnayan sa Israel. Ang pahayag ni Ershadi ay bahagi ng mas malawak na retorika ng Iran laban sa Western powers, na madalas nitong akusahan ng pagkiling sa Israel at pagwawalang-bahala sa mga krimen sa Palestine.
2. Konsular na Serbisyo at Diaspora
Ang pagbanggit sa konsular na hadlang ay mahalaga, dahil maraming Iranian ang naninirahan sa Canada. Ang kawalan ng maayos na serbisyo ay maaaring magdulot ng pagkakahiwalay sa pamilya, problema sa dokumento, at kawalang proteksyon sa mga Iranian abroad.
3. Paglaban sa Narratibo
Ang pagtanggi sa mga paratang ay hindi lamang depensa, kundi isang pagsisikap ng Iran na kontrolin ang internasyonal na narratibo. Sa pamamagitan ng pagbaligtad ng akusasyon, itinuturo nito ang mga pagkukulang ng Canada at Israel bilang tunay na ugat ng problema.
