Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa harap ng nalalapit na pulong ng IAEA Board of Governors, muling nagbabala ang Iran laban sa mga hakbang ng mga bansang Kanluranin na naglalayong magpataw ng bagong resolusyon laban sa Tehran. Ayon sa mga opisyal ng Iran, ang ganitong hakbang ay hindi lamang isang diplomatikong pagkakamali, kundi isang pag-uulit ng mga hakbang na dati nang nagdulot ng tensyon at kawalang-tiwala sa rehiyon.
Geopolitikal na Konteksto
Ang Iran ay matagal nang nasa ilalim ng masusing pagbabantay ng mga pandaigdigang ahensya ukol sa kanilang programang nuklear. Sa kabila ng mga kasunduan gaya ng Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), patuloy ang mga akusasyon mula sa mga bansang Europeo at Amerika ukol sa umano’y kakulangan ng transparency ng Iran.
Ang bagong panukalang resolusyon mula sa European Troika (France, Germany, UK) ay humihiling sa Iran na itigil ang lahat ng aktibidad sa uranium enrichment, reprocessing, at maging ang pananaliksik at pagpapaunlad sa larangan ng nuklear. Bukod pa rito, hinihiling din ang pagsunod sa Karagdagang Protokol ng IAEA at ang pagbibigay ng impormasyon ukol sa uranium stockpile, na umano’y hindi naibigay sa nakalipas na limang buwan.
Paninindigan ng Iran
Mariing tinutulan ng Iran ang panukalang ito, at binigyang-diin na ito ay isang hakbang na pulitikal, hindi teknikal. Ayon sa kanila, ang ganitong resolusyon ay hindi magdudulot ng seguridad, kundi magpapalala ng tensyon sa rehiyon. Itinuturing din nila itong pag-uulit ng pagkakamali ng pagpapagana ng “snapback” mechanism noong 2020, kung saan muling ipinatupad ang mga parusang pandaigdig laban sa Iran.
Epekto sa Rehiyon
Ang ganitong hakbang ay may malawak na implikasyon:
Paglala ng tensyon sa Gitnang Silangan, lalo na sa pagitan ng Iran, Israel, at mga kaalyado ng Kanluran.
Pagkawasak ng tiwala sa diplomatikong negosasyon, na maaaring magpahina sa mga pagsisikap na buhayin muli ang JCPOA.
Posibleng pagbilis ng programang nuklear ng Iran bilang tugon sa presyur, gaya ng nangyari sa mga nakaraang taon.
Konklusyon
Ang babala ng Iran ay isang paanyaya sa mga pandaigdigang lider na maging maingat sa kanilang mga hakbang. Sa halip na magpatuloy sa mga hakbang na nagpapalala ng alitan, dapat pagtuunan ng pansin ang dayalogo, diplomasya, at paggalang sa soberanya ng bawat bansa. Ang kapayapaan sa rehiyon ay hindi makakamit sa pamamagitan ng presyur, kundi sa pamamagitan ng pagkakaunawaan at patas na pakikitungo.
