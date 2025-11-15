Pag-buhos ng ulan sa Karbala: Biyaya ng Langit sa Lupang Banal na Kapayapaan Video

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa gitna ng tuyong lupa ng Karbala, bumagsak ang ulan — isang tanda ng awa at biyaya mula sa Diyos. Sa lugar kung saan dumaloy ang dugo ng mga martir, ngayon ay dumadaloy ang tubig ng buhay. Ang pag-ulan sa Karbala ay hindi lamang isang pangyayaring meteorolohikal, kundi isang espiritwal na paalala: na sa bawat pagdurusa ay may pag-asa, at sa bawat sakripisyo ay may gantimpala.
Panalangin ng Pasasalamat
O Diyos na Mahabagin,
Sa Iyong awa, binigyan Mo ng ulan ang mali\uwalhating luoain ng Karbala — ang lupang pinagbuwisan ng buhay ni Imam Husayn (a.s.) at ng kanyang mga kasama.
Sa bawat patak ng ulan, nawa’y bumuhos din ang kapayapaan sa puso ng mga naghahanap ng katarungan.
Nawa’y maging sagisag ito ng paghilom, pagkakaisa, at muling pagbangon ng sangkatauhan.
Pagpalain Mo ang mga peregrino, ang mga tagapagtanggol ng katotohanan, at ang mga pusong nananalig sa Iyo.
…Amin!
