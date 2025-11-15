Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa mga nakalipas na buwan, kapansin-pansin ang pagtaas ng presensyang militar ng Estados Unidos sa rehiyon ng Caribbean. Ang pagpadala ng mga barkong pandigma, kabilang ang USS Gerald R. Ford, ay nagdulot ng tanong sa mga tagamasid: ito ba ay simpleng ehersisyo militar, o may mas malalim na layunin?
Ehersisyo o Interbensyon?
Bagama’t ipinapahayag ng Washington na ang mga aktibidad ay bahagi ng regular na pagsasanay, may mga analista na naniniwalang ito ay paghahanda para sa posibleng interbensyon, lalo na sa bansang Venezuela.
May mga ulat ng pagtaas ng tensyon sa pagitan ng U.S. at Caracas, na maaaring magbunsod ng mas agresibong hakbang mula sa panig ng Amerika.
Epekto sa Rehiyon
Ang mga bansang kalapit gaya ng Trinidad and Tobago ay nagmamasid nang may pag-aalala, habang sinusubukang panatilihin ang balanse sa ugnayan sa U.S. at Venezuela.
Sa mas malawak na konteksto, ang presensyang militar ng U.S. ay bahagi ng kompetisyon sa pagitan ng mga makapangyarihang bansa tulad ng Russia at China sa rehiyon, na maaaring magdulot ng militarisasyon ng Caribbean.
Konklusyon
Ang mga kilos ng Estados Unidos sa Caribbean ay hindi dapat basta-basta ituring na karaniwang ehersisyo. Sa kasaysayan ng interbensyon ng Washington sa Latin America, ang ganitong mga hakbang ay maaaring magbukas ng panibagong yugto ng tensyon at interbensyon. Mahalaga para sa mga bansa sa rehiyon na maging mapagmatyag, magkaisa, at magtaguyod ng diplomasya upang mapanatili ang kapayapaan at soberanya.
