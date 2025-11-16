Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Italya ay nagsimula ng opisyal na imbestigasyon laban sa mga mamamayang Italyano at dayuhan na umano’y nagbayad upang makapatay ng mga sibilyang Muslim sa Sarajevo sa panahon ng digmaan sa Bosnia. Ang kaso ay batay sa dokumentaryong “Sarajevo Safari” (2022) ni Miran Zupanič.
Pinagmulan ng Imbestigasyon
Ang dokumentaryong Sarajevo Safari ay naglalantad ng isang nakakagimbal na alegasyon: mayayamang turista mula sa Kanluran—kabilang ang mga Italyano at Aleman—ay nagbayad ng malaking halaga (hanggang €100,000) upang makaputok ng sniper sa mga sibilyan sa Sarajevo mula sa mga posisyon ng mga puwersang Serb.
Ayon sa mga saksi sa dokumentaryo, ang mga sibilyan, kabilang ang mga bata, ay ginawang target sa tinatawag na “sniper tourism” sa gitna ng apat na taong pagkubkob sa Sarajevo (1992–1996).
Legal na Hakbang ng Milan
Ang Opisina ng Pampublikong Tagapaghabla sa Milan, sa pamumuno ni Alessandro Gobbis, ay nagsimula ng opisyal na imbestigasyon laban sa mga pinangalanang indibidwal.
Ang mga akusado ay maaaring harapin ang kasong voluntary murder aggravated by cruelty and abject motives—isang krimen na walang statute of limitations at may maximum penalty na habambuhay na pagkakakulong.
Epekto sa Pandaigdigang Kamalayan
Ang pagbubunyag ng kasong ito ay muling nagpapaalala sa mundo ng brutalidad ng digmaan sa Bosnia, partikular sa pagkakubkob sa Sarajevo kung saan mahigit 11,000 katao ang nasawi.
Ipinapakita rin nito ang aktibong papel ng ilang dayuhang mamamayan sa mga krimen ng digmaan, na matagal nang hindi napapansin o tinatabunan.
Moral at Diplomatic Implications
Ang kaso ay maaaring magbukas ng panibagong yugto sa paghabol sa mga war criminals, hindi lamang sa mga direktang kalahok kundi pati sa mga tagalabas na nag-ambag sa karahasan.
Maaaring magkaroon ito ng diplomatikong epekto sa ugnayan ng Italy at Bosnia, lalo na kung mapatunayang may mga mamamayang Italyano na sangkot sa mga krimen.
Konklusyon
Ang “Sarajevo Safari” ay hindi lamang isang dokumentaryo kundi isang historikal na ebidensiya na nagbukas ng pintuan sa paghahanap ng hustisya para sa mga biktima ng digmaan sa Bosnia. Sa pagsisimula ng imbestigasyon ng Milan, ang mundo ay muling nahaharap sa tanong: hanggang saan ang pananagutan ng mga dayuhan sa mga lokal na krimen ng digmaan?
