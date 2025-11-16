Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Red Sea ay isang mahalagang daanang pandagat na nag-uugnay sa Mediterranean Sea at Indian Ocean sa pamamagitan ng Suez Canal. Dahil dito, ito ay naging sentro ng interes ng mga pandaigdigang kapangyarihan, kabilang ang Estados Unidos, China, at mga bansang Europeo, na nagnanais magtatag ng mga base militar sa mga baybayin ng rehiyon upang mapanatili ang kanilang impluwensiya at seguridad sa kalakalan.
Posisyon ng Eritrea
Pangalawang bansang Aprikano (kasunod ng Somalia) na opisyal na tumutol sa militarisasyon ng Red Sea.
Ayon kay Pangulong Isaias Afwerki, ang pagtatatag ng mga dayuhang base militar o interbensyong militar sa mga baybaying bansa ay isang banta sa katatagan ng rehiyon.
Tinuligsa niya ang mga unilateral na kasunduan sa pagitan ng mga bansang Aprikano at mga dayuhang kapangyarihan, na aniya’y nagpapalala lamang sa mga tensyon at kompetisyon sa rehiyon.
Pagkakahanay sa Ansarullah
Ang Ansarullah (kilala rin bilang Houthis) ay matagal nang tinututulan ang presensiya ng mga dayuhang
Ang pagsuporta ng Eritrea sa posisyong ito ay nagpapakita ng pagkakaroon ng panrehiyong koalisyon laban sa dayuhang interbensyon, na maaaring magbunsod ng bagong dinamika sa seguridad ng Red Sea.
Mga Alalahanin ni Afwerki
Pagpapalawak ng mga base militar sa mga isla ng Yemen ay maaaring magbukas ng pinto sa geopolitical confrontation sa pagitan ng mga kapangyarihan tulad ng US, China, at mga bansang Arabo.
Pagkakahati ng Somalia ay isa ring isyu na binigyang-diin ni Afwerki, na aniya’y bahagi ng mas malawak na estratehiya ng “divide and control” ng mga dayuhang kapangyarihan.
Konklusyon
Ang pagtutol ng Eritrea sa militarisasyon ng Red Sea ay hindi lamang isang posisyong panlabas, kundi isang pahayag ng soberanya at paninindigan laban sa neokolonyalismo. Sa pagsuporta sa panawagan ng Ansarullah, lumilitaw ang isang alternatibong tinig sa rehiyon na nananawagan ng demilitarisasyon, soberanya, at panrehiyong kooperasyon sa halip na dayuhang dominasyon.
