Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa ulat ng Task & Purpose, isang Amerikanong website na tumatalakay sa mga usaping militar, ang mga sistema ng air defense ng Yemen ay mas makabago at epektibo kaysa sa mga naunang pagtataya ng Pentagon.
Dahil dito, ang mga direktang pag-atake gamit ang mga fighter jet ng Estados Unidos ay mas mapanganib, lalo na sa harap ng kakayahan ng Yemen na magpatumba ng mga drone at sasakyang panghimpapawid gamit ang murang teknolohiya.
Media ng Israel: Apat na Ulit ang Itinaas ng Reverse Migration
Ayon sa pahayagang Hebreo Calcalist, apat na beses ang itinaas ng bilang ng mga taong lumisan sa Israel noong 2024 kumpara sa mga nakaraang taon.
Hindi na ito limitado sa mga kabataan—maraming mag-asawa at pamilya ang umalis dahil sa kawalan ng pag-asa sa kinabukasan ng bansa.
Marami rin sa mga bagong imigrante ang piniling lumipat sa ikatlong bansa matapos ang maikling pananatili sa Israel.
Eritrea: Tumututol sa Militarisasyon ng Red Sea
Ang Eritrea ay sumuporta sa posisyon ng Ansarullah ng Yemen sa pagtutol sa pagtatatag ng mga base militar sa Red Sea.
Ayon kay Pangulong Isaias Afwerki, ang mga dayuhang base ay banta sa katatagan ng rehiyon at hindi katanggap-tanggap ang mga kasunduang isang-panig sa ilalim ng “proteksyon ng teritoryong tubig.”
Ipinahayag din niya ang pag-aalala sa pagtatayo ng mga base sa mga isla ng Yemen at tinuligsa ang mga pagtatangkang hatiin ang Somalia.
………..
328
Your Comment