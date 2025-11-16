Migrasyong Baligtad mula sa Israel

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Base sa mga ulat mula sa mga pahayagang Hebreo tulad ng Calcalist, ang Israel ay nahaharap sa isang krisis ng “migrasyong baligtad” (reverse migration), kung saan mahigit 82,000 katao ang umalis sa bansa noong 2024—apat na beses na mas mataas kaysa sa mga nakaraang taon.
Ayon sa Israel Central Bureau of Statistics, mahigit 82,000 katao ang lumisan sa Israel noong 2024, kumpara sa 31,000 bagong imigrante lamang na dumating sa parehong taon.
Noong 2023, ang bilang ng mga umalis ay nasa 55,000, habang 46,000 ang dumating—ipinapakita nito
Ang migrasyong baligtad ay hindi na limitado sa mga kabataang propesyonal; maraming mag-asawa at pamilya ang umalis dahil sa kawalan ng tiwala sa kinabukasan ng bansa.
Mga Sanhi ng Migrasyong Baligtad
Kaguluhan sa Seguridad at Pulitika
Ang patuloy na digmaan sa Gaza, mga alitan sa West Bank, at multi-front conflict ay nagdulot ng takot at kawalan ng katiyakan sa mga mamamayan.
Ang pagkakahati ng lipunan sa pagitan ng sekular at relihiyosong sektor, at ang kontrobersyal na mga reporma sa hudikatura, ay nagpalala sa kawalang-tiwala sa pamahalaan.
Pagkawala ng Pag-asa
Ayon sa mga testimonya, kabilang na si Noa Rothman, apo ni dating Punong Ministro Yitzhak Rabin, marami ang nawalan ng pag-asa sa direksyon ng bansa at piniling manirahan sa ibang bansa tulad ng Estados Unidos.
Kakulangan sa Ekonomikong Oportunidad
Sa kabila ng teknolohikal na pag-unlad, tumataas ang gastos sa pamumuhay, at maraming propesyonal ang nahihirapang makahanap ng balanseng buhay sa Israel.
Mga Destinasyon ng Migrasyon
Maraming dating imigrante sa Israel ang lumilipat sa ikatlong bansa matapos ang maikling pananatili, kabilang ang Canada, Germany, at Australia.
Ang ilan ay bumabalik sa kanilang bansang pinanggalingan, habang ang iba ay nagpapasya sa permanenteng paglipat sa mga bansang may mas matatag na kalagayang panlipunan.
Konklusyon
Ang apat-na-beses na pagtaas ng migrasyong baligtad mula sa Israel ay hindi lamang usapin ng estadistika, kundi salamin ng malalim na krisis sa lipunan, pulitika, at pananaw sa kinabukasan. Sa harap ng mga alitan, kawalang-tiwala, at kawalan ng oportunidad, maraming Israeli ang pinipiling lisanin ang bansa—isang hamon na maaaring magbago sa demograpiya at direksyon ng lipunan sa mga darating na taon.
