Halalan sa Iraq: Banggaan ng “Pasya ng mga Iraqi” at “Kagustuhang Amerikano”

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa sinabi ni Alaa Al-Khatib, isang kilalang manunulat at analistang pampulitika mula sa Iraq, bagama’t hindi tuluyang nawala ang impluwensiya ng Estados Unidos sa bansa, ang pagtaas ng kamalayang pambansa, malawakang partisipasyon ng mamamayan sa halalan, at ang pag-angat ng mga grupong nasa ilalim ng “Coordinating Framework” ay nagbago sa mga nakasanayang balanse ng kapangyarihan.
Pagbabago sa Estruktura ng Kapangyarihan
Ang resulta ng halalan ay nagpapakita ng paglakas ng mga grupong sumusuporta sa al-Hashd al-Shaabi at mga partidong Shia, habang bahagyang humina ang mga grupong kaalyado ng Estados Unidos.
Naniniwala si Al-Khatib na ang mga pagbabagong ito ay magbubukas ng landas tungo sa mas balanseng ugnayan sa pagitan ng Baghdad at Washington, at sa mas malayang pagpapasya ng pamahalaan ng Iraq.
Impluwensiya ng Estados Unidos: Nabawasan o Nagbago?
Hindi naniniwala si Al-Khatib na nabawasan ang impluwensiya ng Washington, ngunit binigyang-diin niya ang paglago ng kamalayang pambansa na tumutol sa mga di-pormal na hakbang ng Amerika, gaya ng pagpapadala ng personal na kinatawan ni Pangulong Trump sa halip na dumaan sa diplomatikong kanal.
Papel ng al-Hashd al-Shaabi at mga Grupong Panlaban
Kung magpapatuloy ang dominasyon ng Coordinating Framework sa parlyamento (na may higit sa 187 na puwesto), inaasahang maipapasa ang batas ukol sa al-Hashd al-Shaabi na matagal nang naantala.
Binanggit ni Al-Khatib na ang al-Hashd ay tagapagtanggol ng bansa at may mahalagang papel sa seguridad at katatagan, kaya’t hindi ito maaaring balewalain upang mapagbigyan ang kagustuhan ng Amerika.
Patutunguhan ng Ugnayang Panlabas
Bagama’t hindi pa tiyak ang pinal na resulta ng halalan, ang tagumpay ng mga grupong panlaban ay maaaring magdulot ng pagbabago sa ugnayan ng Iraq sa Amerika at Iran.
Maraming Iraqi ang nagnanais ng ugnayang pantay at hindi kontrolado ng Washington, ayon kay Al-Khatib.
Epekto ng Mataas na Partisipasyon ng Mamamayan
Ang malawakang partisipasyon ng mamamayan ay nagbigay ng malaking kapangyarihan sa mga grupong panlaban, lalo na sa mga partidong Shia.
Inaasahan na ang kanilang tinig ay magiging mas malakas sa parlyamento at makakaimpluwensiya sa mga pangunahing desisyon ng pamahalaan.
