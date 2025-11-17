Sheikh Ikrima Sabri, Tagapagsalita ng Masjid Al-Aqsa, Isasailalim sa Paglilitis

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Base sa ulat ng International AhlulBayt News Agency (ABNA), naglabas ng kautusan ang hukuman sa sinasakop na Jerusalem ngayong Linggo para sa pagsasagawa ng paglilitis kay Sheikh Ikrima Sabri, kilalang tagapagsalita ng Masjid Al-Aqsa, sa darating na Martes. Ang hakbang na ito ay bunga ng reklamong isinampa ng prosekusyon ng pamahalaang Israeli laban sa kanya.
Mga Paratang at Tugon ng Abogado
Si Sabri ay inakusahan ng "paghihikayat sa terorismo", dahil sa umano’y pagpuri sa mga puwersa ng resistensiyang Palestino sa kanyang mga pampublikong talumpati at sermon.
Isa sa mga binanggit na insidente ay ang kanyang pagsasalita sa libing nina Uday al-Tamimi sa Sha’fat refugee camp at Raed Hazem sa Jenin noong 2022.
Kasama rin sa mga paratang ang kanyang pagpapahayag ng pakikiramay sa Masjid Al-Aqsa matapos ang pagkamatay ni Ismail Haniyeh, lider ng Hamas.
Ayon kay Khaled Zabarqa, abogado ni Sabri, ang mga paratang ay bahagi ng "pag-uusig na pampulitika, panrelihiyon, at pangkaisipan". Aniya, hindi nasisiyahan ang mga awtoridad ng Israel sa mga paninindigang pampulitika at panrelihiyon ni Sabri, kaya’t sinusubukan nilang patahimikin siya.
Reaksyon ng Media at Mga Naunang Kaso
Iniulat ng ilang Israeli media na si Sabri ay hindi lamang sinisisi sa pagsuporta sa resistensiya, kundi pati sa pagpapalaganap ng mga anti-Israel na pahayag at paghihikayat sa karahasan.
Sa isa sa kanyang mga sermon, tinawag umano niyang “martir” si Ismail Haniyeh at nanalangin para sa
May mga naunang kaso rin si Sabri kaugnay ng kanyang mga pahayag na sumusuporta sa mga armadong Palestino noong 2022.
Banta sa Paninirahan
Ayon sa mga ulat, nakatakdang kanselahin ng mga awtoridad ng Israel ang kanyang permanenteng paninirahan sa Jerusalem.
Mismong Ministro ng Panloob ng Israel ang nagpahayag ng intensyong ito.
Simbolo ng Resistensiya
Si Sheikh Ikrima Sabri ay kinikilala bilang isang mahalagang tinig ng resistensiyang Palestino, at ang kanyang mga pahayag ay may malalim na epekto sa komunidad ng mga Palestino.
