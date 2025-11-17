Pagbisita sa White House: Mula sa Kasunduang Militar Hanggang sa Normalisasyon ng Ugnayan sa Israel

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa bisperas ng nakatakdang pagbisita ni Mohammad bin Salman, Crown Prince ng Saudi Arabia, sa White House, lumalalim ang mga pag-uusap sa pagitan ng Riyadh at Washington hinggil sa isang komprehensibong kasunduan na kinabibilangan ng pagtutulungan sa depensa, pagbili ng mga F-35 fighter jets, at mga kasunduang pang-ekonomiya. Ayon sa mga analista, ang hakbang na ito ay maaaring magsilbing simula ng normalisasyon ng ugnayan sa pagitan ng Saudi Arabia at Israel.
Kasunduan sa Depensa: Para sa Kapayapaan o Kapangyarihan?
Nais ng Saudi Arabia na magkaroon ng kasunduan sa depensa na katulad ng kasunduan ng Amerika sa Qatar.
Inaprubahan ng Pentagon ang pagbebenta ng mga F-35 fighter jets, ngunit ito ay nakadepende sa pag-apruba ng Kongreso at lagda ni Pangulong Donald Trump.
Kamakailang koordinasyon sa larangan ng militar, gaya ng pagharang ng Saudi sa mga Iranian drones patungong Israel noong Hunyo 2025, ay nagpapakita ng lumalalim na ugnayan sa pagitan ng Riyadh at Tel Aviv.
Normalisasyon at Katahimikan sa Usapin ng Palestina
gitna ng mga negosasyon, walang malinaw na pahayag ukol sa karapatan ng mga Palestino o sa pagtigil ng mga aksyon ng Israel sa Gaza at West Bank.
Kasama sa mga hinihingi ng Saudi ang pagtatayo ng mga pasilidad na nuklear para sa sibilyang gamit, na hindi pa lubusang sinasang-ayunan ng Israel.
Epekto sa Rehiyon at mga Prinsipyong Panrehiyon
Ang mga negosasyong ito, na sinusuportahan ng pamahalaan ng Amerika, ay may layuning palakasin ang estratehikong posisyon ng Saudi Arabia at Israel sa rehiyon.
Gayunpaman, para sa maraming mamamayan sa mundo ng Arab, nananatiling bukas ang tanong: Ang normalisasyon ba ng ugnayan sa Israel, sa kabila ng patuloy na pagdurusa ng mga Palestino, ay kapalit ng mga matagal nang prinsipyo ng rehiyon?
…………..
328
Your Comment