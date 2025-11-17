Maduro: Plano ng Estados Unidos ang Pambobomba at Pag-atake sa Venezuela

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang matinding pahayag noong Linggo ng gabi, binalaan ni Pangulong Nicolás Maduro ng Venezuela ang publiko hinggil sa umano’y banta ng militar ng Estados Unidos laban sa kanyang bansa. Ayon sa kanya, nagnanais ang Washington na bombahin at salakayin ang Venezuela, at iginiit niyang hindi dapat maging biktima ng mga patakarang mapanira ng digmaan ang mga mamamayan ng Timog Amerika.
Paghahambing sa mga Nakaraang Digmaan
Binanggit ni Maduro ang mga trahedyang naganap sa Afghanistan, Vietnam, Libya, at Gaza, at tinanong ang sambayanang Amerikano:
Presensiya ng Militar ng U.S. sa Latin America
Kinumpirma ng mga opisyal ng U.S. na ang strike group ng aircraft carrier Gerald Ford ay pumasok na sa rehiyon ng Latin America.
Ayon sa Pentagon, ang operasyon ay may layuning pigilan ang kalakalan ng ilegal na droga at sirain ang mga transnasyonal na grupong kriminal.
Gayunpaman, binigyang-diin ni Maduro na ang hakbang na ito ay nagpapataas ng tensyon sa pagitan ng U.S. at Venezuela.
Puna sa Patakaran ng Washington
Tinuligsa ni Maduro ang U.S. sa pagpapabaya sa sarili nitong mamamayan na walang tahanan, pagkain, o edukasyon, habang nagnanais itong “iligtas” ang ibang bansa gamit ang armas.
Aniya:
Babala Laban sa “Mga Demonyo”
Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, sinabi ni Maduro:
