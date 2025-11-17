Pagkakatatag ng Pambansang Koponan ng Zourkhaneh ng Tanzania sa Pamumuno ng mga Mag-aaral ng Jami'at al-Mustafa

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa ulat ng International AhlulBayt News Agency (ABNA), opisyal nang naitatag ang Pambansang Koponan ng Zourkhaneh ng Tanzania matapos magwagi ng unang pwesto ang mga mag-aaral ng Jami'at al-Mustafa (s.a.) sa mga tradisyonal na paligsahan ng Zourkhaneh sa Dar es Salaam. Ang tagumpay na ito ay nagbigay-daan sa pagwawagayway ng watawat ng Tanzania sa pandaigdigang kompetisyon sa India.
Papel ng Jami'at al-Mustafa sa Pagsasanay Pisikal at Moral
Pinamumunuan ni Dr. Ali Taqavi, ang sentro ng Jami'at al-Mustafa sa Dar es Salaam ay muling nagpamalas ng kabuuan ng Islam bilang relihiyong nagpapahalaga sa kaalaman, moralidad, kalusugan, at pag-unlad ng lipunan.
Bukod sa akademikong pagsasanay, aktibo rin ang institusyon sa larangan ng pampalakasan, na itinuturing nilang mahalagang bahagi ng paghubog sa katawan at kaluluwa.
Tagumpay sa Paligsahan ng Zourkhaneh
Sa isang makasaysayang paligsahan na dinaluhan ng mga koponan mula sa Silangan at Gitnang Aprika, nagpakitang-gilas ang mga mag-aaral ng Jami'at al-Mustafa at nasungkit ang unang pwesto.
Ang kompetisyon ay ginanap sa pakikipagtulungan ng Cultural Attaché ng Islamic Republic of Iran sa Dar es Salaam.
Pagkakatatag ng Pambansang Koponan
Bilang resulta ng tagumpay, opisyal nang binuo ang pambansang koponan ng Zourkhaneh ng Tanzania, kung saan ang mga mag-aaral ng Jami'at al-Mustafa ang pangunahing miyembro.
Sila ang magsisilbing kinatawan ng United Republic of Tanzania sa mga internasyonal na paligsahan sa India.
Pagtutok sa Papel ng Palakasan sa Islamikong Edukasyon
Binati ng pamunuan ng Jami'at al-Mustafa ang tagumpay at binigyang-diin na ang palakasan ay mahalaga sa paglinang ng disiplina, tibay, moralidad, at kalusugan ng mga mag-aaral.
Ayon sa kanila:
……….
328
Your Comment