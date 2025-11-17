Panawagan ni Pep Guardiola: Punuin ang Estadyum bilang Pagpupugay sa Mahigit 400 Atletang Palestino na Nasawi sa Gaza + Video

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang emosyonal na mensahe sa video, nanawagan si Pep Guardiola, kilalang Spanish coach ng Manchester City, sa mga mamamayan ng Espanya na dumalo nang buong-buo sa darating na laban sa pagitan ng koponan ng Palestina at koponan ng Catalonia—ang rehiyon kung saan siya ipinanganak.
Higit pa sa Isang Laro
Ayon kay Guardiola, ang laban ay hindi lamang isang paligsahan sa football, kundi isang sigaw ng pagkakaisa at pakikiisa para sa mahigit 400 atletang Palestino na nasawi sa Gaza.
Aniya:
Laban ng Catalonia at Palestina
ang laban sa Martes, Nobyembre 18, 2025, sa Estadio Olímpico ng Barcelona.
Layunin ng laban na magbigay ng suporta sa mga biktima ng digmaan sa Gaza at magsilbing plataporma ng kapayapaan at pagkakaisa.
Ang lahat ng kikitain mula sa laban ay ilalaan sa mga proyektong makatao at pangkomunidad sa Palestina.
Isang Pandaigdigang Mensahe
Ang laban ay inaasahang magiging simbolo ng pandaigdigang pagkakaisa at pagtutol sa karahasan.
Sa pamamagitan ng kanyang impluwensiya, ginagamit ni Guardiola ang palakasan bilang daluyan ng diplomasya at adbokasiya para sa kapayapaan.
