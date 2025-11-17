Moral na Krisis ng Amerika: Isang Panawagan mula sa Loob ng Sariling Hukbo
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang pahayag ni Hani Noufel, isang dating opisyal ng militar ng Estados Unidos, ay hindi lamang isang personal na opinyon—ito ay isang sigaw mula sa loob ng sistemang militar na matagal nang itinuturing na tagapagtanggol ng demokrasya at karapatang pantao. Sa kanyang matapang na pag-amin, tinawag niya ang nangyayari sa Gaza bilang isang “ganap na henosidyo”, at binigyang-diin na ang suporta ng Amerika ang nagpapalakas sa krisis na ito.
Gaza: Ang Tunay na Pagsubok sa Moralidad ng U.S.
Ayon kay Noufel, hindi sa South China Sea o Persian Gulf nasusubok ang prinsipyo ng Amerika, kundi sa Gaza—isang lugar kung saan ang gutom, pambobomba, at sapilitang pagpapalayas ay nagaganap sa ilalim ng politikal at militar na basbas ng Washington.
Ang kanyang pahayag ay naglalantad ng kabiguan ng Amerika na isabuhay ang mga prinsipyong ipinagmamalaki nito, gaya ng kalayaan, demokrasya, at karapatang pantao.
Kritika sa Dalawang Partido: Isang Sistemikong Pagkabulag
Binatikos ni Noufel ang parehong Demokratiko at Republikano, na aniya ay mas pinipiling maging tapat sa isang banyagang pamahalaan kaysa sa kapakanan ng mga inosenteng sibilyan.
Sa kanyang tanong:
Ang tanong na ito ay hindi retorikal, kundi isang hamon sa mga mamamayan, mambabatas, at tagapagpatupad ng patakaran: Hanggang kailan mananatiling tahimik ang Amerika sa harap ng mga krimeng ito?
Panawagan para sa Pananagutan
Ang pahayag ni Noufel ay dapat magsilbing:
Punto ng repleksyon para sa mga institusyong Amerikano—mula sa Kongreso hanggang sa Pentagon—upang muling suriin ang kanilang papel sa pandaigdigang krisis.
Panawagan sa media na huwag lamang tumutok sa mga balitang pang-ekonomiya o eleksyon, kundi bigyang-pansin ang mga boses mula sa loob ng sistema na naglalantad ng mga moral na kabiguan.
Paghamon sa mga mamamayan na huwag maging tagamasid lamang, kundi maging aktibong tagapagtaguyod ng katarungan at kapayapaan.
Pandaigdigang Epekto ng Pahayag
Ang ganitong uri ng pag-amin mula sa isang dating opisyal ng militar ay may malawak na epekto:
Nagbibigay ng kredibilidad sa mga ulat ng karahasan sa Gaza, na kadalasang tinatanggihan o binabalewala sa mga opisyal na pahayag.
Nagpapalakas sa panawagan ng mga aktibista, human rights defenders, at mga organisasyong makatao na humihiling ng agarang pagtigil sa karahasan.
Naglalantad sa sistemikong problema ng foreign policy ng U.S., kung saan ang mga alyansa ay mas pinahahalagahan kaysa sa buhay ng mga inosente.
Konklusyon: Isang Tinig na Hindi Dapat Balewalain
Ang pahayag ni Hani Noufel ay hindi dapat ituring na isang isolated na opinyon. Ito ay tinig ng konsensya, mula sa isang taong dating bahagi ng makinarya ng kapangyarihan. Sa panahon ng krisis, ang mga ganitong tinig ay mahalaga—hindi upang maghasik ng galit, kundi upang magsilbing salamin ng katotohanan at panawagan para sa pagbabago.
Kung ang Amerika ay tunay na tagapagtanggol ng karapatang pantao, panahon na upang patunayan ito—hindi sa salita, kundi sa gawa.
