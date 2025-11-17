F-35 Bilang Bargaining Chip: Diplomatikong Presyon ng Israel sa U.S. at Saudi Arabia

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang ulat mula sa Axios ay naglalantad ng isang masalimuot na diplomatikong banggaan kung saan ang Israel ay humihiling sa administrasyong Trump na ipagkondisyon ang pagbebenta ng F-35 fighter jets sa Saudi Arabia kapalit ng kumpletong normalisasyon ng ugnayan sa pagitan ng Riyadh at Tel Aviv. Ang kahilingang ito ay kasabay ng pagbisita ni Crown Prince Mohammed bin Salman sa Washington upang talakayin ang kasunduang pangseguridad at pakete ng armas.
Paninindigan ng Israel: Sandata kapalit ng Ugnayan
Hindi tutol ang Israel sa pagbebenta ng F-35 sa Saudi, ngunit nais nitong makamit ang benepisyong pampolitika sa anyo ng pormal na normalisasyon ng ugnayan.
Sa pananaw ng Israel, ang pagbebenta ng makabagong armas ay dapat may kapalit na estratehikong alyansa, hindi lamang transaksyong militar.
Posisyon ng Saudi Arabia: Ugnayan na may Kondisyon
Bagama’t bukas ang Riyadh sa pag-uusap, may mga mahahalagang kondisyon ito, kabilang ang kongkretong hakbang para sa pagtatatag ng isang estado ng Palestina—isang bagay na hindi tugma sa mga kagustuhan ng Tel Aviv.
Ipinapakita nito ang pagkakaiba ng pananaw sa kapayapaan sa rehiyon, kung saan ang Saudi ay nais ng mas inklusibong solusyon, habang ang Israel ay nakatuon sa bilateral na benepisyo.
Pag-aalinlangan ng Pentagon: Teknolohiya at Seguridad
Nagpahayag ng pag-aalinlangan ang Pentagon sa pagbebenta ng F-35 sa Saudi dahil sa posibilidad ng pagtagas ng teknolohiya sa China.
Dahil dito, hinihingi ng U.S. ang mas mahigpit na garantiya at limitasyon, na maaaring magdulot ng pagkabigo ng kasunduan—tulad ng nangyari sa nabigong F-35 deal sa UAE.
Mas Malawak na Implikasyon
Ang kasunduang ito ay may mas malalim na epekto sa:
Kapayapaan sa Gitnang Silangan: Ang normalisasyon ay maaaring magbukas ng bagong yugto ng diplomasya, ngunit maaaring isantabi ang karapatan ng mga Palestino.
Geopolitika ng armas: Ang F-35 ay hindi lamang sandata, kundi simbolo ng alyansa at tiwala. Ang paglipat nito ay may malawak na implikasyon sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon.
Relasyong U.S.–China: Ang teknolohikal na pag-aalinlangan ay nag-uugnay sa kasunduan sa mas malawak na kompetisyon ng U.S. at China sa larangan ng seguridad.
Sa kabuuan, ang kasunduan sa F-35 ay hindi lamang usapin ng armas—ito ay salamin ng pagsasalikop ng diplomasya, teknolohiya, at moral na pananagutan. Sa gitna ng mga negosasyon, nananatiling bukas ang tanong:
Ang kapayapaan ba ay tunay na layunin, o isa lamang kondisyon para sa kapangyarihan?
