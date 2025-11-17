“No Music for Genocide”: Pandaigdigang Kampanya ng mga Artista Laban sa Karahasang Kultural

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Mahigit 1,000 artista mula sa buong mundo ang lumahok sa kampanyang “No Music for Genocide” bilang pagtutol sa paggamit ng musika upang bigyang-katwiran ang karahasan sa Gaza.
Sa gitna ng nagpapatuloy na krisis sa Gaza, isang makapangyarihang kilusang pandaigdig ang isinilang mula sa mundo ng sining at musika. Mahigit 1,000 artista at record labels mula sa iba’t ibang panig ng mundo ang lumahok sa kampanyang “No Music for Genocide”, isang inisyatibang naglalayong boykotin ang Israel sa larangan ng musika at kultura bilang pagtutol sa umano’y henosidyo laban sa mga Palestino.
Musika sa Panig ng Katarungan
Ayon sa mga organisador ng kampanya, ang layunin nito ay hindi lamang ang pagtigil ng kolaborasyon sa mga institusyong Israeli, kundi ang pagpapahayag ng paninindigan na ang sining ay hindi dapat gamitin upang pagtakpan ang karahasan.
Binibigyang-diin ng mga kalahok na ang musika ay dapat tumindig sa panig ng katarungan, hindi ng pananakop.
Kritika sa Industriya ng Musika
Mariing pinuna ng mga artista ang katahimikan ng industriya ng musika sa harap ng pagdurusa ng mga Palestino, lalo na kung ihahambing sa mabilis at malawakang suporta ng industriya sa Ukraine noong 2022.
Ayon sa kanila, ang kampanyang ito ay pagtutol sa pagbibigay-lehitimasyon sa mga patakaran ng Tel Aviv sa pamamagitan ng kolaborasyong kultural.
Isang Pandaigdigang Kilusan
Ang kampanya ay inilunsad noong Setyembre 2025 at mabilis na lumawak, na may mga artistang nag-aalis ng kanilang musika mula sa mga Israeli streaming platforms bilang konkretong hakbang ng protesta.
Kabilang ito sa mas malawak na hanay ng mga kilusang kultural at artistikong boykot laban sa Israel, kasabay ng mga panawagan para sa ceasefire, hustisya, at pananagutan sa mga krimen sa Gaza.
Ang Papel ng Sining sa Panahon ng Krisis
Ang “No Music for Genocide” ay nagpapaalala sa atin na ang sining ay hindi hiwalay sa lipunan. Sa panahon ng kaguluhan at karahasan, ang mga artista ay may kapangyarihang magsalita, magprotesta, at magbigay-liwanag sa katotohanan. Ang kanilang paninindigan ay hindi lamang simboliko—ito ay isang konkretong hakbang upang ipakita na ang kultura ay hindi dapat gamitin bilang kasangkapan ng propaganda.
Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang opisyal na website ng kampanya.
…………
328
Your Comment