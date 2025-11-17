Video | Pagnanakaw sa mga Olibong Palestino: Panibagong Mukha ng Pananakop

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa pagsisimula ng panahon ng anihan ng olibo sa rehiyon ng Ramallah, muling naging larangan ng tensyon ang mga bukirin ng mga Palestino. Ayon sa mga ulat, ang mga magsasaka ay nahaharap sa pananakot, paninira, at pagnanakaw ng kanilang ani mula sa mga Israeli settlers na suportado ng mga sundalo ng Israel Defense Forces (IDF).
Mula sa Ani Tungo sa Alitan
Sa bayan ng Deir Ammar, sinubukan ng mga residente na anihin ang kanilang mga olibo, subalit hinarang sila ng mga sundalo at settlers gamit ang tear gas at rubber bullets.
Ang mga lupang ito ay pag-aari ng mga pamilyang Palestino sa loob ng maraming henerasyon, at ang olibo ay hindi lamang pananim kundi simbolo ng kanilang pagkakakilanlan at katatagan.
Militarisasyon ng Ani
Ang presensiya ng mga sundalong Israeli sa mga bukirin ay hindi lamang para sa seguridad, kundi ayon sa mga ulat, aktibong nakikilahok sila sa pananakot at pagnanakaw ng ani.
Ang ganitong mga insidente ay hindi na bago, ngunit ang sistematikong pag-atake sa kabuhayan ng mga Palestino ay nagpapakita ng mas malalim na layunin—ang tuluyang pagpapaalis sa kanila sa kanilang mga lupa.
Tinig ng mga Biktima
Ayon kay Samira Mohammad Hamad, isang lokal na magsasaka, ang kanilang mga lupain ay patuloy na tinatarget ng mga settlers at sundalo sa loob ng dalawang buwan.
Aniya, alam ng mga mananakop ang kahalagahan ng puno ng olibo sa kulturang Palestino, kaya’t ito ang kanilang sinisira—hindi lamang ang ani, kundi ang mismong ugat ng pagkakakilanlan ng mga tao.
Pandaigdigang Pananagutan
Ang mga ganitong ulat ay dapat magsilbing:
Panggising sa internasyonal na komunidad upang kilalanin ang sistemikong paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng pananakop.
Panawagan sa mga institusyong pandaigdig na protektahan ang mga karapatan ng mga magsasaka at mamamayang Palestino, lalo na sa panahon ng anihan na mahalaga sa kanilang kabuhayan.
Pagkilala sa olibo bilang simbolo ng kapayapaan at pagtitiis, na ngayon ay ginagawang target ng karahasan.
Ang mga puno ng olibo ay hindi lamang pinagkukunan ng langis at kabuhayan—ito ay mga saksi sa kasaysayan, kultura, at pakikibaka ng mga Palestino. Sa bawat punong pinutol o sinunog, isang bahagi ng kanilang pagkatao ang sinusubukang burahin. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatili silang nakatindig—tulad ng kanilang mga punong olibo—matatag sa gitna ng unos.
