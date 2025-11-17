Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang USS Gerald R. Ford, ang pinakamalaking aircraft carrier ng Estados Unidos, ay pumasok na sa Dagat Caribbean sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng U.S. at Venezuela.
Sa gitna ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Venezuela, kinumpirma ng U.S. Navy na ang USS Gerald R. Ford, ang pinakamodernong aircraft carrier sa mundo, ay opisyal nang pumasok sa Dagat Caribbean noong Nobyembre 16, 2025. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng administrasyong Trump upang palakasin ang presensiyang militar sa Latin America.
Layunin ng Deployment
Ayon sa U.S. Southern Command (SOUTHCOM), ang deployment ng Gerald R. Ford Carrier Strike Group ay bahagi ng operasyong tinatawag na Joint Task Force Southern Spear, na may layuning:
Sugpuin ang transnasyonal na krimen at drug trafficking
Palakasin ang seguridad sa Western Hemisphere
Magpakita ng lakas militar sa rehiyon
Ang carrier ay may sakay na higit sa 4,000 sundalo at dose-dosenang taktikal na eroplano, at sinamahan ng iba pang yunit gaya ng Iwo Jima Amphibious Ready Group at isang marine expeditionary unit.
Reaksyon at Konteksto
Ang deployment ay naganap kasabay ng:
Pagtaas ng tensyon sa pagitan ng U.S. at Venezuela, kung saan inakusahan ng Washington si Pangulong Nicolás Maduro ng pakikipag-ugnayan sa mga grupong sangkot sa drug trafficking.
Pagpapatupad ng mga airstrike ng U.S. laban sa mga hinihinalang barkong may kargang droga, na ikinasawi ng ilang indibidwal na tinaguriang “narco-terrorists” ng Pentagon.
Mga Implikasyon sa Rehiyon
Ang presensiya ng Gerald R. Ford sa Caribbean ay may mga sumusunod na posibleng epekto:
Pagtaas ng tensyon militar sa Latin America, partikular sa pagitan ng U.S. at mga bansang may tensyonal na ugnayan tulad ng Venezuela.
Pag-aalala ng mga karatig-bansa sa posibleng interbensyon o pagpapakita ng lakas na maaaring magdulot ng destabilization.
Pagpapalakas ng estratehikong kontrol ng U.S. sa rehiyon, sa gitna ng lumalawak na impluwensiya ng China at Russia sa Latin America.
Ang pagdating ng USS Gerald R. Ford sa Caribbean ay hindi lamang isang simpleng deployment militar—ito ay isang malinaw na mensahe ng kapangyarihan at intensyon. Sa panahong puno ng tensyon at krisis, ang bawat galaw ng mga makapangyarihang bansa ay may malalim na epekto sa pandaigdigang diplomasya at seguridad.
