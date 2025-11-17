Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang opisyal na pahayag, iniulat ng Hamas na naglabas ng kolektibong memorandum ang mga grupong Palestino bilang pagtutol sa panukalang resolusyon ng Estados Unidos sa United Nations Security Council. Ayon sa kanila, ang resolusyong ito ay naglalaman ng mga probisyon na naglalagay sa Gaza sa ilalim ng internasyonal na pamamahala, bagay na tinutulan ng mga grupong Palestino bilang paglabag sa kanilang karapatang magpasya para sa sarili.
Babala sa Internasyonal na Panghihimasok
Binibigyang-diin ng memorandum na ang pagbuo ng isang internasyonal na puwersa sa Gaza ay maaaring magbukas ng daan sa dayuhang kontrol sa mga desisyong pambansa ng mga Palestino.
Ayon sa mga grupo, ang mungkahing ito ay hindi neutral, kundi may kinikilingan sa mga mananakop at maaaring magamit upang ipataw ang mga bagong realidad sa Gaza na salungat sa kagustuhan ng mamamayan.
Paninindigan para sa Pambansang Kalayaan
Tinutulan ng mga grupong Palestino ang ideya ng paglilipat ng pamamahala at rekonstruksiyon ng Gaza sa isang supranasyonal na entidad, na ayon sa kanila ay magpapahina sa soberanya ng Palestina.
Nanindigan sila na ang anumang hakbang para sa humanitarian aid ay dapat isagawa sa pamamagitan ng mga institusyong Palestino, sa ilalim ng pangangasiwa ng United Nations at mga lehitimong internasyonal na ahensiya.
Binibigyang-diin ng pahayag na ang tulong makatao ay hindi dapat gamitin bilang kasangkapan ng pamumulitika o seguridad.
Ang mga grupo ay nananawagan ng paggalang sa pangangailangan ng mamamayang Palestino, at pagtutol sa paggamit ng tulong upang ipataw ang dayuhang pamumuno sa Gaza.
Komentaryo: Isang Panawagan para sa Katarungan at Soberanya
Ang pagtutol ng mga grupong Palestino sa panukalang resolusyon ng U.S. ay hindi lamang teknikal na usapin sa diplomasya, kundi isang malalim na paninindigan para sa karapatang magpasya sa sarili. Sa gitna ng krisis sa Gaza, ang mga mungkahing may layuning “tumulong” ay dapat suriin kung ito ba ay tunay na makatao o may kasamang layuning pampolitika.
Ang paninindigan ng mga grupong Palestino ay nagsisilbing paalala na ang kapayapaan ay hindi maaaring itayo sa ilalim ng dayuhang pamumuno, kundi sa pamamagitan ng pagkilala sa dignidad, karapatan, at tinig ng mga mamamayan mismo.
