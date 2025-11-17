Algeria sa Gitna ng Diplomasya: Paninindigan para sa Palestina sa Harap ng Pandaigdigang Presyur
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang panawagan ng mga grupong resistensiyang Palestino sa Republika ng Algeria ay hindi lamang isang diplomatikong apela—ito ay isang pagkilala sa makasaysayang papel ng Algeria bilang tagapagtanggol ng mga inaapi. Sa kasaysayan ng mga kilusang anti-kolonyal, ang Algeria ay naging simbolo ng paglaban sa dayuhang pananakop, at ngayon, muling tinatawag ang bansang ito upang tumindig sa panig ng Palestina.
Algeria: Prinsipyong Hindi Matitinag
Kilala ang Algeria sa matatag nitong paninindigan sa karapatang pantao, soberanya, at anti-kolonyalismo.
Sa mga nakaraang sesyon ng United Nations, palagian itong tumututol sa mga resolusyong may bahid ng pampulitikang impluwensiya mula sa mga makapangyarihang bansa.
Ang panawagan ng mga grupong Palestino ay pagpapatibay sa tiwala na ang Algeria ay hindi magpapadala sa presyur ng U.S. o Israel.
Resolusyong U.S.: Humanitarian o Hegemony?
Bagama’t ipinapakita ng panukalang resolusyon ng Estados Unidos ang layunin nitong magtatag ng “internasyonal na puwersa” sa Gaza, marami ang nangangamba na ito ay paraan upang ipataw ang banyagang pamumuno.
Sa ilalim ng ganitong resolusyon, maaaring mawala sa mga Palestino ang karapatang magpasya sa sarili, at ang rekonstruksiyon ng Gaza ay maaaring kontrolin ng mga dayuhang entidad.
Panawagan para sa Kolektibong Pagtutol
Bukod sa Algeria, nananawagan ang mga grupong Palestino sa lahat ng bansang Arabo at Islamiko na tumutol sa resolusyong ito.
Ang kanilang panawagan ay hindi lamang para sa Gaza, kundi para sa kabuuang dignidad ng sambayanang Palestino na matagal nang nakikipaglaban para sa kalayaan.
Papel ng Pandaigdigang Komunidad
Sa harap ng krisis sa Gaza, ang mga desisyon ng United Nations ay may malalim na epekto sa kinabukasan ng rehiyon.
Kung ang mga bansang may prinsipyo tulad ng Algeria ay mananatiling matatag, maaari itong maging hadlang sa paglaganap ng dayuhang kontrol at magsilbing inspirasyon sa iba pang bansa upang tumindig para sa katarungan.
Konklusyon: Paninindigan sa Panahon ng Pagsubok
Ang panawagan sa Algeria ay isang testamento sa kahalagahan ng prinsipyo sa gitna ng pandaigdigang diplomasya. Sa panahon ng krisis, ang tunay na kaibigan ay hindi ang tahimik na tagamasid, kundi ang matatag na tagapagtanggol ng karapatan at dignidad. Ang pagtutol sa resolusyong ito ay hindi lamang pagtanggi sa isang dokumento—ito ay paggiit na ang Gaza ay hindi dapat pamunuan ng dayuhan, kundi ng mga Palestino mismo.
…………..
328
Your Comment