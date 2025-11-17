Tumaas na Banta ng Interbensyong Militar ng U.S. sa Venezuela: Pagsusuri sa Ulat ng NPR

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa ulat ng NPR, ang pagdating ng USS Gerald R. Ford sa Caribbean ay bahagi ng paghahanda ng Estados Unidos para sa posibleng aksyong militar laban sa Venezuela, kasabay ng mga high-level na pulong at military drills sa rehiyon.
Ang ulat mula sa National Public Radio (NPR) ay naglalantad ng isang seryosong senaryo sa rehiyon ng Caribbean: ang Estados Unidos ay maaaring naghahanda para sa aksyong militar laban sa Venezuela, kasabay ng pagdating ng USS Gerald R. Ford, ang pinakamalaking aircraft carrier sa mundo, sa dagat Caribbean noong Nobyembre 16, 2025.
Mga Palatandaan ng Paghahanda
Ayon sa isang opisyal ng militar ng U.S. na hindi pinangalanan, “the table is being set” para sa posibleng interbensyon.
Kasabay nito, nagsasagawa ng military drills ang U.S. sa rehiyon, habang may mga high-level meetings sa pagitan ng administrasyon, Kongreso, at mga dayuhang lider.
Ang deployment ng Gerald R. Ford ay bahagi ng Joint Task Force Southern Spear, na nakatuon sa pagputol ng mga transnasyonal na kriminal na network, ngunit ayon sa ilang tagamasid, maaaring ito ay taktika ng presyur laban kay Nicolás Maduro.
Mga Babala mula sa Loob ng Kongreso
Ilang mambabatas ng U.S. ang nagpahayag ng pag-aalala na ang bansa ay maaaring itinutulak sa digmaan nang walang malinaw na dahilan o mandato.
Ang ganitong mga babala ay nagpapahiwatig ng pagkakahati sa loob ng pamahalaan hinggil sa tamang hakbang sa Venezuela.
Reaksyon ng Venezuela
Si Pangulong Nicolás Maduro ay naglagay ng mga puwersa sa heightened alert, bilang tugon sa presensiya ng Gerald R. Ford at mga ulat ng posibleng interbensyon.
Sa nakalipas na dalawang buwan, nagpatupad ang U.S. ng higit sa 20 airstrikes laban sa mga barkong pinaghihinalaang may kargang droga, na ikinasawi ng hindi bababa sa 80 katao.
Mas Malawak na Implikasyon
Geopolitika sa Latin America: Ang presensiya ng U.S. sa rehiyon ay maaaring magdulot ng destabilization, lalo na kung magtutuloy sa aktwal na interbensyon.
Diplomasya at Karapatang Pantao: Ang kawalan ng malinaw na mandato ay maaaring magdulot ng paglabag sa internasyonal na batas, at magpalala sa krisis ng mga sibilyan sa Venezuela.
Pagkakahati sa U.S. mismo: Ang mga babala mula sa Kongreso ay nagpapakita ng kakulangan ng consensus sa loob ng pamahalaan hinggil sa tamang polisiya.
Ang sitwasyon sa Caribbean ay patuloy na nagiging masalimuot. Sa harap ng mga military drills, diplomatic meetings, at presensiya ng pinakamalaking aircraft carrier ng U.S., nananatiling bukas ang tanong:
Ito ba ay hakbang para sa seguridad, o simula ng panibagong interbensyong militar?
…………
328
Your Comment