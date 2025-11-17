Bagong Panukalang Batas ng U.S.: Iran Posibleng Isama sa Malawakang Parusa Kaugnay ng Kalakalan sa Russia

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Base sa mga ulat, sinabi ni Pangulong Donald Trump na maaaring isama ang Iran sa bagong panukalang batas ng mga Republikano na magpapataw ng matinding parusa sa mga bansang nakikipagkalakalan sa Russia.
Sa gitna ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Russia, nagpahayag si Pangulong Donald Trump na ang mga Republikano ay naghahanda ng isang mahigpit na panukalang batas na magpapataw ng malawakang parusa sa anumang bansa na nakikipagkalakalan sa Russia. Sa kanyang pahayag noong Nobyembre 16, 2025, binanggit niya na maaaring isama ang Iran sa listahan ng mga bansang mapaparusahan.
Nilalaman ng Panukala
Ayon sa ulat ng Al Arabiya, sinabi ni Trump:
Ang panukala ay bahagi ng mas malawak na estratehiya upang pwersahin ang mga bansa na putulin ang ugnayan sa ekonomiya sa Russia, lalo na sa konteksto ng patuloy na digmaan sa Ukraine.
Posibleng Epekto sa Iran
Kung maisasama ang Iran sa panukala, maaari itong humantong sa karagdagang parusa sa sektor ng langis, kalakalan, at pinansya.
Ayon sa Al-Monitor, may mga umiiral nang parusa sa Iran kaugnay ng transportasyon ng langis, ngunit ang bagong panukala ay maaaring palawakin pa ito sa mga kasosyo sa kalakalan ng Russia.
Kontekstong Geopolitikal
Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas agresibong patakaran ng administrasyong Trump sa ikalawang termino, kung saan ginagamit ang sanctions at tariffs bilang pangunahing kasangkapan ng diplomasya.
Ayon sa India Today, maaaring patawan ng hanggang 500% na taripa ang mga bansang bumibili ng enerhiya mula sa Russia, kabilang ang China at India.
Pandaigdigang Reaksyon
Ang ganitong panukala ay maaaring magdulot ng pagkakahati sa pandaigdigang komunidad, lalo na sa mga bansang may balanseng ugnayan sa parehong U.S. at Russia.
Posibleng lumawak ang epekto sa pandaigdigang merkado ng enerhiya, at magdulot ng pagtaas ng presyo ng langis at gas.
Ang pahayag ni Trump ay nagpapakita ng patuloy na paggamit ng economic pressure bilang sandata ng geopolitika. Sa posibleng pagsasama ng Iran sa bagong parusa, lalong titindi ang tensyon sa rehiyon ng Gitnang Silangan, at magiging mas mahirap para sa Tehran na mapanatili ang ugnayan nito sa Moscow. Sa mga darating na linggo, mahalagang bantayan kung paano tutugon ang Iran, ang Kongreso ng U.S., at ang mga pangunahing pandaigdigang aktor sa panukalang ito.
