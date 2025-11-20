Mas mahina ang mga F-35 na ihahatid ng Amerika sa Saudi Arabia; kulang sa advanced na electronic warfare kumpara sa mga bersyong Israeli

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Plano ng Estados Unidos na magbigay sa Saudi Arabia ng mas hindi advanced na mga F-35 na walang kumpletong sistemang pang–electronic warfare upang mapanatili ang kalamangan sa militar ng Israel.
Inanunsyo ng mga opisyal ng Estados Unidos na ang mga F-35 fighter jet na balak ibenta ng Washington sa Saudi Arabia ay magkakaroon ng mas mababang antas ng teknolohiya at kakayahan kumpara sa mga bersyong ibinigay sa rehimeng Siyonista. Ito ay alinsunod sa batas ng Estados Unidos na nag-aatas na mapanatili ang military qualitative edge o ang nakahihigit na lakas-militar ng Israel sa rehiyon.
Binigyang-diin ng mga opisyal at eksperto sa depensa ng Amerika na ang mga F-35 na ibibigay sa Saudi Arabia ay hindi magkakaroon ng ilang advanced na katangian na nasa bersyong Israeli. Ayon sa ulat ng Reuters, ang pagkakaibang ito ay nakabatay sa batas na tinitiyak na ang rehimeng Siyonista ay laging may uperhand sa militar sa Gitnang Silangan.
Lumabas ang ulat na ito makalipas ianunsyo ng Pangulo ng Estados Unidos ngayong linggo ang kasunduang pagbebenta ng F-35 sa Saudi Arabia. Ipinaliwanag ng mga opisyal ng Amerika na ang mga F-35 ng Riyadh ay hindi isasangkapan ng mga advanced weapons systems at ng mga kagamitang pang–electronic warfare.
Bukod dito, tinatamasa ng Israel ang mga natatanging pribilehiyo sa pagbabago at pag-upgrade ng sarili nitong F-35—kabilang na ang integrasyon ng mga internal weapons systems at ang pagdaragdag ng espesyal na kakayahang gaya ng radar jamming. Ang naturang mga pagbabago ay maaari lamang isagawa sa pag-apruba ng Estados Unidos.
Maging sa dami ng eroplano ay nananatiling may kalamangan ang Israel: kasalukuyan itong may dalawang squadron ng F-35 at isa pang squadron ang nasa proseso ng pag-order, samantalang ang Saudi Arabia ay dalawang squadron lamang ang tatanggapin—na ang kabuuang paghahatid ay magtatagal pa ng ilang taon.
.......
328
Your Comment