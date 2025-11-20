"Pag-lusob ng mga naninirahang Israeli sa isang pamilyang Palestinian sa hilagang-silangan ng Hebron"

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Isang pamilyang Palestino sa hilagang-silangan ng lungsod ng Hebron sa okupadong West Bank ang naging target ng pag-atake ng isang grupo ng mga naninirahang Israeli.
Iniulat ng mga lokal na mapagkukunan sa Palestine na noong Miyerkules ng gabi, isang pamilyang Palestinian na binubuo ng isang lalaki, ang kanyang asawa, at ang kanilang anak sa hilagang-silangan ng lungsod ng Hebron sa okupadong West Bank ang inatake ng isang grupo ng mga naninirahang Israeli at nasugatan.
Sinabi ni Faisal Al-Qawasmi, isa sa mga miyembro ng pamilyang ito: “Inatake ng isang grupo ng mga naninirahang Israeli ang aking ama, ina, at kapatid habang sila ay nasa kanilang lupang sakahan sa lugar na ‘Zahr al-Huwiyah’ malapit sa Kalsada Blg. 60, at sila ay sinaktan.”
Ang pag-atakeng ito ay nagdulot ng mga sugat sa ulo at maraming pasa sa katawan ng mga miyembro ng pamilya, kaya sila ay dinala sa ospital para sa paggamot.
