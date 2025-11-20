Naaresto ang 4 na terorista na may kaugnayan sa mga kaso ng targetadong pagpatay sa mga Shia sa Karachi

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Inihayag ng Counter Terrorism Department (CTD) ng Pakistan na nagsagawa ito ng isang operasyon sa lungsod ng Karachi batay sa mga kumpidensyal na impormasyon, at naaresto ang apat na pinaghihinalaang indibidwal na may ugnayan sa ipinagbabawal na grupong Lashkar-e-Jhangvi — kabilang ang isang sangkot sa mga serye ng targeted killings.
Ayon sa tagapagsalita ng CTD, ang operasyon ay isinagawa kasunod ng mga ulat mula sa mga impormante ng pulisya at kaugnay ng mga kamakailang pagpatay na may sektaryang motibo.
Batay sa pahayag, ang pangunahing suspek na si Amin, kilala sa alyas na Muna, ay miyembro ng grupo ni Hafiz Qasim Rashid at dati nang naaresto at nakulong dahil sa mga kasong may kinalaman sa terorismo.
Sa paunang imbestigasyon, inamin ng pangunahing suspek na kasama ang kaniyang mga kasamahan sa pagpatay sa ilang impormante ng pulisya at sa isang indibidwal na nagngangalang Adil Hussain sa Orangi Town dahil sa motibong sektaryo.
Kinilala rin ang tatlo pang suspek na sina Asim Ahmed, Zain-ul-Abideen, at Muhammad Afroz, kung saan nasamsam mula sa kanila ang apat na handgun kasama ang mga bala.
Ayon sa CTD, mayroong maraming nakabinbing kaso na may kaugnayan sa terorismo at iba pang mabibigat na krimen laban sa mga suspek sa iba’t ibang himpilan ng pulisya sa Karachi.
Sa karagdagang pahayag, inamin ng mga naaresto na kamakailan lamang ay pinaslang nila si Shehbaz Khan — na pinaghinalaan nilang nagbibigay ng impormasyon sa pulisya — at si Adil Hussain sa lugar ng Iqbal Market dahil umano sa kaniyang kaugnayan sa isang kalabang sektaryong grupo.
