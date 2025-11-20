The Guardian: Gumamit ang Israel ng mga cluster bomb sa Lebanon

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Muling Gumamit ang Rehimeng Siyonista ng Cluster Bombs sa Kamakailang Digmaan Laban sa Hezbollah sa Lebanon.
Iniulat ng pahayagang Ingles na The Guardian nitong Miyerkules na ginamit muli ng Israel ang cluster munitions sa 13-buwang digmaan laban sa Hezbollah sa Lebanon.
Pinagtibay ng ilang eksperto sa armas ang mga larawan ng labi ng dalawang bagong uri ng cluster munitions na natagpuan sa timog Lebanon: ang 5-mm “Barak Ethan” at ang 227-mm guided missile na “Ra’am Ethan.”
Ayon sa The Guardian, ang paggamit ng cluster bombs ay itinuturing na seryosong banta sa mga sibilyan dahil sa malawak na saklaw ng pagkakakalat at mataas na bilang ng failed explosions, kaya ipinagbabawal ang paggamit nito sa ilalim ng International Convention on Cluster Munitions. Bagama’t hindi kasapi ng konbensiyon ang Israel, hindi kinumpirma o itinanggi ng militar ng Israel ang paggamit ng naturang armas at sinabi lamang na sila ay gumagamit ng “legal weapons.”
May madilim na kasaysayan ang Lebanon sa mga ganitong armas; milyon-milyong cluster bombs mula sa Israel noong 2006 ay patuloy na nagdudulot ng panganib sa buhay ng mga sibilyan. Ayon sa mga eksperto at human rights groups, ang mga ganitong armas ay inherently uncontrollable at nananatiling mapanganib kahit dekada matapos gamitin.
