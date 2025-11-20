Naipasa ang Resolusyong Kontra-Iran sa Board of Governors

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :-
Ang resolusyong inihain ng tatlong bansang Europeo—Pransiya, Inglatera, at Alemanya—na sinuportahan din ng Estados Unidos, laban sa mapayapang programang nuklear ng ating bansa, ay inaprubahan sa sesyon ng Board of Governors ng International Atomic Energy Agency (IAEA).
Sa nasabing resolusyon, na ipinasa sa pamamagitan ng 19 boto pabor, 12 boto pag-aatubili (abstention) at 3 boto laban, inakusahan ang Tehran ng hindi pagtupad sa mga obligasyong nasa ilalim ng safeguards, nang hindi man lamang binabanggit ang tuloy-tuloy at matagal nang pakikipagtulungan ng Islamic Republic of Iran sa IAEA.
Ang dokumentong ito, na binuo batay sa pinakahuling ulat ni Rafael Grossi, Direktor-Heneral ng IAEA, ay nagbibigay-diin sa pangangailangang magkaroon ng agarang pag-access ng Ahensya sa tumpak na impormasyon hinggil sa deklaradong reserba ng materyales na nuklear ng Iran. Nakasulat sa resolusyon na, alinsunod sa mga muling ipinatupad na internasyonal na desisyon noong Setyembre 2025, obligadong suspindihin ng Iran ang lahat ng gawaing may kaugnayan sa enrichment at reprocessing, kabilang ang pananaliksik at pag-unlad, gayundin ang mga proyektong may kinalaman sa heavy water. Hiniling din sa Iran na kumilos alinsunod sa Additional Protocol at magbigay ng kumpletong impormasyon ukol sa kalagayan ng mga reserbang enriched uranium at mga pasilidad na nasa ilalim ng safeguards ng IAEA.
