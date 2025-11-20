Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :-
Batay sa ulat ng Wall Street Journal, sinimulan ng Tsina ang isang lihim na pagsusuring pinansyal sa Myanmar na maaaring hamunin at pahinain ang sistema ng parusa ng Estados Unidos.
Batay sa naturang ulat, tumutulong ang mga inhinyerong Tsino sa pamahalaang militar ng Myanmar upang bumuo ng isang sistemang digital na pagbabayad na nagpapahintulot sa paglilipat ng pondo sa paraang hindi maaabot ng Washington. Ang proyektong ito ay nakabatay sa digital yuan (e-CNY) at sa imprastraktura ng Huawei at Industrial and Commercial Bank of China (ICBC).
Sa balangkas na ito, maglalabas ng isang digital na bersyon ng salaping Myanmar na tinatawag na “electronic kyat”, at ang mga transaksyon ay isasagawa sa pamamagitan ng China’s Cross-Border Interbank Payment System (CIPS)—isang sistemang gumagana nang hiwalay sa SWIFT at nakaiiwas sa pagsusuri at pangangasiwa ng Estados Unidos.
Ang tatlong-yugtong sistemang ito ay naglalayong idaan ang paglipat ng pondo mula sa mga bangko ng Myanmar patungo sa ICBC, pagkatapos ay i-convert ito sa digital yuan, at sa huli’y ilipat sa CIPS—isang estrukturang halos imposibleng matukoy ang tunay na may-ari ng pondo at nagbibigay-daan sa mga institusyong nasa ilalim ng parusa na makapagsagawa ng malayang pakikipagkalakalan.
Ayon pa sa Wall Street Journal, ang pagpapalawak ng ganitong uri ng mga sistema ay maaaring unti-unting magpahina sa dominasyong pinansyal ng Estados Unidos.
Inihayag din ng Wall Street Journal na umano’y kumikita nang malaki ang ICBC mula sa mga bayaring transaksyong ito, at unti-unting nagiging sentrong pinansyal para sa mga institusyong napailalim sa mga parusa ng Kanluran—isang larangan kung saan ganap na nagtatagpo ang mga ekonomikong interes at estratehikong layunin ng Tsina.
