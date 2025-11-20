Pag-aresto sa 1,630 mga Batang Palestino Mula nang Magsimula ang Digmaan sa Gaza

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :-
Inihayag ng mga institusyong pangkarapatang pantao na sumusuporta sa mga bilanggong Palestino na mula nang magsimula ang digmaang may katangiang genocidal laban sa Gaza, mahigit na ng 1,630 mga batang Palestino ang inaresto ng mga puwersang okupasyong Israeli, kabilang ang dose-dosenang bata mula mismo sa Gaza.
Dagdag ng mga institusyong ito, 350 bata ang kasalukuyang nakakulong pa rin sa mga bilangguan ng rehimeng Zionista, at iniulat na ang kalagayan ng dalawang batang babae sa hanay ng mga ito ay lubhang nakababahala at nasa kritikal na kondisyon.
