Imam Jum’ah ng Tehran: Nawalan na ng kredibilidad sa harap ng sambayanang Iranian ang International Atomic Energy Agency (IAEA)

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- “Ang lipunang tinalikuran ang malinis at marangal na pamumuhay ay haharap sa pagbaba ng kagustuhang magpakasal, paglitaw ng emosyonal na paglayo sa pagitan ng mag-asawa, at pagbaba ng antas ng pag-aanak.”
“Ang tagtuyot ay may malalalim na epekto. Dapat kumilos ang mga opisyal sa pamamagitan ng mga pangunahing hakbang sa agrikultura at pamamahala ng tubig, at ang mamamayan naman ay dapat gumanap ng kanilang papel sa pamamagitan ng wastong paggamit at pagbabago ng kanilang consumption pattern.”
“Ang Basij ay isang paaralan ng pag-ibig sa Diyos at ng malasakit sa mga tao.”
“Hindi magagapi ng mga resolusyon at internasyonal na presyon ang matatag na kalooban ng sambayanang Iranian. Nawalan na ng kredibilidad ang International Atomic Energy Agency (IAEA) sa mata ng mga mamamayan ng Iran.”
“Huwag nating sayangin ang oras sa mga walang saysay na paninindigan ng Kanluran; dapat ipagpatuloy ang pagtulong sa Gaza sa pamamagitan ng mga opisyal at lehitimong ruta.”
.........
328
Your Comment