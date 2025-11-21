Grossi: Hindi nagsisikap ang Iran na bumuo ng sandatang nuklear; sa halip ay nagpapaunlad ito ng napakahusay at napapanahong teknolohiya

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sa isang bagong panayam, si Rafael Grossi, Direktor-Heneral ng International Atomic Energy Agency (IAEA), habang inuulit ang ilang alegasyon tungkol sa mga reserba ng uranium ng Iran, ay muling nagpatibay na “hindi naghahangad ang Iran na gumawa ng sandatang nuklear”—isang pag-amin na ipinahayag sa kabila ng mga presyon at pag-atake kamakailan ng Estados Unidos at Israel laban sa mga pasilidad nuklear ng bansa. Inamin niya na ang mga pinsalang naganap ay maaaring maibalik at na ang kakayahang teknikal ng Iran ay nananatiling buo.
Dagdag ni Grossi, “Ang Iran ay nasa proseso ng pagpapaunlad ng mga teknolohiyang lubhang avanzado,” isang usapin na, ayon sa kanya, ay nagbunsod sa ilang bansa upang maghain ng mga katanungan. Gayunpaman, binigyang-diin niya na ang pangunahing tungkulin ng IAEA ay beripikasyon at pagmamanman, upang matiyak na ang mga aktibidad ng Iran ay nagpapatuloy sa isang ganap na mapayapang landas—isang bagay na paulit-ulit na iginigiit ng Tehran, na kahit sa gitna ng presyon at mga pag-atake ay hindi lumilihis mula sa paglinang ng sariling katutubong teknolohiya.
