Pahayag ni Iranian Dr. FM Abbas Araghchi

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sinabi ni Abbas Araghchi, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran, sa isang panayam sa The Economist na ang Tehran ay handang makipagkasundo, subalit ang kasunduan ay dapat na makatarungan at balansyado. Binigyang-diin niya ang pagtutol sa anumang anyo ng kasunduan na nakabatay sa pamimilit o pagdidikta ng mga kondisyon.
Dagdag pa niya:
“Dalawang buwan lamang ang nakalipas sa New York, ganoon din ang sitwasyon. Kami ay handang makipag-usap, ngunit hindi upang isulat ang mga bagay na ipinipilit sa amin.”
“Kami ay handang pumasok sa isang kasunduan, ngunit isang makatarungan at balansyadong kasunduan, hindi isang kasunduang isang-panig.”
Paghahanda laban sa posibleng pag-atake ng Israel
Sa tanong hinggil sa kahandaan ng Iran sa isang bagong pag-atake ng Israel, sinabi ni Araghchi:
Ipinaliwanag niya:
Ang mga misil ng Iran ay nasa mas maayos na kalagayan, kapwa sa dami at uri.
Sa digmaang tumagal ng 12 araw, natutunan nila ang kanilang mga kahinaan at kalakasan, gayundin ang kahinaan ng Israel.
“Kami ay ganap na handa… higit pang nakahanda kaysa noong nakaraan.”
Binigyang-diin din niya:
Pagpapalakas ng kooperasyon sa Russia
Tinukoy ni Araghchi ang papel ng Moscow sa huling labanan:
“Nagbigay ng malaking tulong ang mga Ruso sa amin sa panahon ng 12-araw na digmaan.”
Pagkatapos nito, mas lumakas ang antas ng kooperasyon kumpara sa dati.
“Dahil dito masasabi kong mas handa kami kaysa noong nakaraang digmaan.”
…………..
328
Your Comment