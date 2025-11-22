Unang Gabi ng Pagdiriwang ng Pagdadalamhati sa Araw ng Fatimiyah

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang unang gabi ng pagdiriwang ng pagdadalamhati sa paggunita ng pagkabayani at pagkamartir ni Hazrat Fatima al-Zahra (سلاماللهعلیها) ay ginanap ngayong gabi, Biyernes, ika-30 ng Aban 1404, sa Husayniyah Imam Khomeini (ره). Dinaluhan ito ng Pinuno ng Rebolusyong Islamiko at libu-libong mamamayan mula sa iba’t ibang sektor ng lipunan.
Sa naturang pagtitipon, nagbigay ng talumpati si Hojjatoleslam wal-Muslimeen Rahim Sharafi na nakabatay sa mga talata ng Qur’an. Ipinaliwanag niya ang mga programa at layunin ng mga kaaway ng Islam sa loob ng lipunang Islamiko, kabilang ang:
“Pagpapalaganap ng pagkakawatak-watak at hidwaan”
“Pagpasok o paglusob sa loob ng lipunan”
“Paglikha ng pagdududa at mga katanungan”
“Pagpataw ng mga ekonomikong parusa”
Binigyang-diin niya na ang mga ito ay mga pamamaraan na palagi nang ginagamit ng mga kaaway upang pahinain ang pagtitiyaga at paglaban ng lipunang Islamiko, kaya’t kinakailangang maging mapagmatyag laban sa kanilang mga layunin.
Sa parehong gabi, si Haj Saeed Haddadian ay naghandog ng mga awit ng pagluluksa at panaghoy bilang paggunita kay Hazrat Fatima al-Zahra (سلاماللهعلیها)
………….
328
Your Comment