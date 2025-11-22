Iran Nakakuha ng 81 Medalya sa Islamic Solidarity Games sa Riyadh

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nanalo ang Iran ng kabuuang 81 medalya, kabilang ang 29 ginto, sa ikaanim na Islamic Solidarity Games sa Riyadh, at nagtapos sa ikatlong puwesto sa pangkalahatang talaan. Sa kabila ng mas kaunting pagkakataon para sa medalya kumpara sa Konya 2021, nakapantay ng Iran ang bilang ng gintong medalya at mas pinahusay pa ang porsyento ng kanilang kabuuang ginto.
Nagtapos ang Iran sa isang makapangyarihang kampanya sa Riyadh, dala ang 81 medalya sa loob ng 20 araw na multi-sport na paligsahan, na muling nagpapatunay ng kanilang posisyon bilang isa sa mga pangunahing manlalaro sa pinakamahalagang kompetisyon ng mundo ng Islam.
Ang mga laro ay opisyal na ginanap mula Nobyembre 6 hanggang 21, na may ilang laban na nagsimula pa noong Nobyembre 3. Sa kabisera ng Saudi Arabia ginanap ang paligsahan, na nagtipon ng mga atleta mula sa iba’t ibang bansa ng Islam sa isang masinsinang iskedyul na puno ng medalya.
Sa ilalim ng motto na “Ambassadors of Strength” at slogan na “Iran’s Hope”, lumahok ang 190-kataong delegasyon ng Iran sa 20 sports at nakakuha ng balanseng tala ng 29 ginto, 19 pilak, at 33 tanso, na nagbigay sa kanila ng ikatlong puwesto.
Nanguna ang Turkey sa medal standings, habang ang laban para sa ikalawang puwesto ay naging dikit sa pagitan ng Iran at Uzbekistan. Parehong nakakuha ng 29 ginto ang dalawang bansa, ngunit naungusan ng Uzbekistan ang Iran dahil sa mas maraming pilak.
Kapansin-pansin ang bilang ng ginto ng Iran dahil sa mas kaunting bilang ng mga event ngayong edisyon – 270 ginto lamang ang ipinagkaloob, kumpara sa 379 sa Konya 2021.
Sa estadistika, nakakuha ang Iran ng 10.74% ng lahat ng ginto, mas mataas kaysa sa 10.29% sa Konya. Sa kabila ng mas kaunting pagkakataon, nakapantay nila ang bilang ng ginto noong 2021 at mas pinahusay ang kanilang proporsyonal na dominasyon, na nagpapakita ng kahusayan at lalim ng koponan.
Noong Konya 2021, nakakuha rin ang Iran ng 29 ginto at nagtapos sa ikatlong puwesto, sa likod ng 51 ginto ng Uzbekistan. Batay sa mga ratio, ang pagpapanatili ng parehong antas sa Riyadh ay mangangailangan ng humigit-kumulang 28 ginto. Nalampasan ng Iran ang threshold na iyon sa 29, na nagpapakita ng kanilang konsistensiya sa mas masikip na larangan ng medalya.
Nakamit ng pambansang koponan ng kababaihan sa handball ng Iran ang isang makasaysayang tanso – ang kauna-unahang medalya ng bansa sa women’s handball sa Islamic Solidarity Games at ang una sa anumang opisyal na internasyonal na torneo. Isa ito sa mga emosyonal na highlight ng kampanya ng Iran.
Ang mga flag bearer na sina Maryam Barbod (judo) at Alireza Moeini (weightlifting) ang nagbigay ng tono sa opening ceremony. Nakakuha si Barbod ng unang medalya ng Iran, isang tanso, habang nagdagdag si Moeini ng dalawang pilak at isang tanso, na nagbigay ng mahalagang momentum sa simula.
Dalawang standout performances ang nag-frame sa medalya ng Iran:
Swimmer Samiar Abdoli ang nakakuha ng unang ginto ng Iran sa maagang bahagi ng Games.
Sa huling araw, nakamit ni Amirhossein Zare’, heavyweight freestyle wrestler, ang huling ginto, na nagpatibay sa matatag na posisyon ng Iran sa talaan.
Sa kabuuang 81 medalya at pataas na trajectory, umalis ang mga atleta ng Iran sa Riyadh na may bagong kumpiyansa at malinaw na senyales ng progreso.
Ang pagpantay sa bilang ng ginto sa Konya at ang pagpapabuti ng porsyento ng kanilang bahagi sa kabila ng mas kaunting pagkakataon ay nagpatunay sa lakas ng bagong henerasyon ng mga manlalaro ng Iran.
Ngayon, nakatuon ang Iran sa mga darating na rehiyonal at pandaigdigang paligsahan, na layong palawakin pa ang momentum mula sa Riyadh at umakyat ng mas mataas sa susunod na edisyon ng Games.
